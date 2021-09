CastraPet pretende atender 231 cães e gatos em Londrina

Mais de 200 animais domésticos serão atendidos nos próximos dias pelo Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, o CastraPet Paraná. De sábado (25) a terça-feira (28), o veículo do CastraPet estará estacionado das 8h às 17h no pátio da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), localizado no Parque Municipal Arthur Thomas, para atender animais de famílias e tutores cadastrados nos programas municipais do Banco de Ração e Castramóvel.

Continua depois da publicidade





A ação é conduzida pela Sedest (Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo) em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio da Sema. A expectativa é que sejam realizadas 231 cirurgias para esterilização de machos e fêmeas, mais a microchipagem com dados dos tutores dos animais.

Continua depois da publicidade





O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, e o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, vão acompanhar o início das atividades neste sábado (25), às 8h30.





Segundo a diretora de Bem-Estar Animal da Sema, Graziella Damante, a castração de animais domésticos é um ato importante dentro da posse responsável. “É necessário não só para o controle populacional dos cães e gatos, mas também prevenir zoonoses e proteger a saúde desses animais”, afirmou.

Continua depois da publicidade





Este será o segundo ciclo CastraPet Paraná, que já percorreu 45 cidades do estado e atendeu 15 mil animais. Para esta etapa do programa, serão atendidos 80 municípios com recursos de R$2,5 milhões, oriundos do Fundo Estadual do Meio Ambiente e de emendas parlamentares.





Para a ação em Londrina, o veículo do CastraPet estará até terça-feira (28) no estacionamento da Sema, na rua da Natureza, 155, Jardim Piza. Cada família, protetor ou entidade de proteção animal que foi convocada pela Sema deverá levar o seu animal para a castração no dia e horário agendado.





A meta do CastraPet é atender 231 animais de Londrina. Porém, como todos os cães e gatos vão passar por uma avaliação veterinária antes do procedimento, foram agendados mais 109 animais reservas, para o caso de substituição.





Do total de 340 animais, a Sema compilou 140 gatos e 200 cães, sendo 80 machos e 120 fêmeas. Além dos cadastrados no Programa Banco de Ração, foram chamados também alguns que se inscreveram no Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos – Castramóvel, ambos da Prefeitura de Londrina.