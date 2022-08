Como fazer as malas do seu pet para uma viagem

Quem tem um amigo de quatro patas sabe que contar com a companhia dele pode tornar os dias ainda mais preciosos. É comum que os tutores queiram viajar com seus pets. Além de ser um apoio emocional ao turista, o animalzinho pode curtir alguns dias bem divertidos com a oportunidade, desde que alguns cuidados sejam tomados para que ele fique mais confortável e tranquilo durante o passeio – inclusive na hora de preparar a bagagem do pet!

Além disso, é de suma importância checar as medidas da caixa de transporte do pet para viagem internacional e consultar as informações com a companhia aérea.

Outra recomendação é ficar atento às regras para viagem internacional com os pets. Os destinos internacionais têm suas próprias normas para a entrada de animais de estimação. O Uruguai, por exemplo, exige exames específicos, como a sorologia para leishmaniose. Recomenda-se informar-se e providenciar o exame e o atestado com um médico-veterinário.

• Certificar-se de que o bichinho está com as vacinas em dia

Itens indispensáveis da bagagem







Um ponto muito importante é a mala do pet. A grande questão é: o que levar? Muitos tutores podem ficar incertos sobre esse ponto, então, montamos uma lista com itens indispensáveis na bagagem do bichinho de estimação. A documentação é o primeiro elemento da listagem, porque é o mais importante.





Antes de viajar, é preciso consultar um veterinário e fazer um check-up geral, pois ele poderá providenciar os atestados necessários, principalmente, para os destinos internacionais. Carteirinha de vacinação e de vermifugação são imprescindíveis. Vão na mala, também, os medicamentos que o pet costuma tomar, se for o caso. E é interessante ter o contato do veterinário para qualquer emergência.





Se for um destino muito distante, é recomendado pesquisar clínicas veterinárias no destino antecipadamente. A ração e os petiscos que os bichinhos consomem também são importantes para levar na bagagem do pet. A dica é colocar a quantidade necessária para todos os dias de viagem. Para o trajeto, é importante levar potes de comida e de água.





Além disso, colocar na mala tapetes higiênicos, no caso de cães, e caixinha de areia, no caso de gatos, é essencial para garantir uma viagem tranquila. Afinal, os pets podem ficar estressados ao não encontrar lugar apropriado para fazer as necessidades fisiológicas. Levar itens que já têm o cheiro do pet, como caminha, cobertores e brinquedos, ajuda a garantir o bem-estar e a tranquilidade dele, já que os animais domésticos tendem a ficar ansiosos em lugares estranhos.





Para finalizar, a mala também deve conter coleira, peitoril ou guia de passeio. É importante que a coleira tenha as seguintes informações: identificação do pet, nome e telefone - com DDD - do tutor.