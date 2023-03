Confira dicas para manter a saúde bucal do seu pet

A veterinária explica que “quando o tutor não sabe como escovar os dentes dos pets e deixa de fazer a limpeza rotineira há acúmulo de placas bacterianas nos dentes e na gengiva. Se não tratado, esse tártaro pode causar doença periodontal, por exemplo. Além disso, a negligência na higiene bucal também pode acarretar na perda dos dentes e em casos mais graves podem surgir lesões, como úlceras e endocardite, uma alteração no coração que também pode ser causada, em decorrência da doença periodontal”.

Muitas pessoas não sabem, mas escovar os dentes dos pets é tão necessário quanto manter a própria higiene bucal em dia. “Às vezes, não é uma tarefa fácil, porém não escovar e não cuidar bem dos dentes dos animais de companhia podem acarretar problemas de saúde graves”, alerta a médica veterinária e analista técnica de marketing da Syntec do Brasil, Stefanie Poblete.





De acordo com a médica veterinária, o hábito da escovação deve ser apresentado aos pets desde filhotes. “Comece massageando as gengivas com o seu dedo e veja a reação. Depois, acrescente a pasta e uma gaze, faça movimentos circulares e não coloque muita pressão.”





Poblete destaca que para manter a boa higienização e facilitar a escovação é preciso escolher a escova certa. “A escova para animais possui forma e tamanho diferentes das usadas por pessoas. O formato possibilita o alcance de todos os dentes sem que machuque o pet”. A veterinária ressalta que usar o creme dental correto também ajuda a evitar o surgimento de outros problemas. “Os pets não cospem a água na escovação, ou seja, engolem a pasta. Com isso, a pasta dos humanos não pode ser usada, porque contém flúor e xilitol, substâncias que podem ser tóxicas para os animais, finaliza.