Dia do Cachorro: saiba como cuidar do seu pet durante o inverno

Os cachorros se tornam cada vez mais populares e ficam cada vez mais integrados na rotina e nos hábitos de seus tutores, assim, na data que busca o bem-estar animal, é importante entender quais os cuidados necessários com os pets no inverno, quando o frio e tempo seco podem interferir na rotina e na saúde dos animais.

Confira as dicas para o bem-estar animal:

Com a chegada do frio, os cachorros, assim como humanos, passam a sentir mais fome e sede, assim,é neecssário manter uma atenção especial na quantidade adequada de alimentos, observando sempre a sua idade, porte e peso para não causar o sobrepeso.

“As manifestações respiratórias decorrentes do vírus da cinomose canina também podem ser mais frequentes durante esta estação. Por isso, manter as vacinas em dia é essencial para protegê-los da maioria dessas enfermidades”, conclui.

No quesito saúde, a veterinária explica que normalmente há um aumento de propagação de doenças causadas por vírus e bactérias, o que causa um aumento de visitas às clinicas veterinárias. Entre as condições mais comuns estão gripes, resfriados, traqueobronquites, pneumonias, artrites e artroses.

Um convênio para o tratamento de animais de pequeno porte no Hospital Veterinário da UniFil, localizado na região sul de Londrina, está sendo discutido com representantes da prefeitura de Cambé.

Trocas de pelo e pelagem





Algumas raças de cães com pelagem dupla, como Border Collies, Pastor Shetland, São Bernardos, Bernese e Husky Siberiano, sofrem quedas de pelos acentuadas duas vezes ao ano devido à troca de pelagem adaptada às estações, entretanto, a veterinária ressalta que nem toda troca de pelo é causada por mudanças climáticas, então se as trocar durarem longos períodos é necessário buscar orientação profissional.





“Oferecer alimentos ricos em fibras especiais também ajuda a controlar as bolas de pelos, eliminando-as pelas fezes e melhorando o bem-estar do animal”, afirma Kelly.





Roupas e cobertores





Roupinhas podem ser uma saída para alguns animais acostumados com o uso, no entanto, em animais que não são muito adeptos ao uso de roupas, a alternativa pode ser sempre manter uma coberta ou manta mais quentinha à disposição de seu pet. Se ele não gosta de roupas, não insista, pois isso pode gerar um estresse desnecessário ao animal.





Banho e Tosa





As frequências de banho podem ser orientadas pelo veterinário, mas, em épocas mais frias, os intervalos podem ser maiores.





A veterinária aconselha o uso de água morna e banhos nos horários mais quentes do dia, além de incentivar que o animal seja secado imediatamente após o banho, cuidando para não queimar a pele com o secador. Ainda, para prevenir otites, evite que água entre nas orelhas do pet protegendo-as com algodão durante o banho.





Quanto às tosas, prefira as higiênicas no inverno, deixando as tosas mais baixas para as estações mais quentes.





Passeios e banhos de sol





Os veterinários incentivam passeios e atividades físicas para os pets durante todo o ano, entretanto, em dias frios, é aconselhável escolher os horários mais quentes para as saídas. Caso não seja viável, é importante oferecer um ambiente ensolarado dentro de casa e promover brincadeiras e enriquecimento ambiental para manter seu animal ativo e saudável.





Este conjunto de cuidados não apenas protege os pets das adversidades do inverno, mas também fortalece o vínculo entre tutores e animais, promovendo uma vida saudável e feliz para todos os membros da família, inclusive os de quatro patas.