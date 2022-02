Ethan é o novo integrante do Pelotão de Operações do BPFron

Quem vê um filhote de Pastor Belga Malinois brincando durante ações de policiamento do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar do Paraná) nem imagina o tamanho da responsabilidade que esse pequeno já carrega. "Ele será usado na localização de drogas, armas de fogo e cigarros" comenta tenente Beiger, comandante do Pelotão de Operações com Cães do BPFron e condutor de Ethan, filhote de pouco mais de cinco meses.



Segundo o tenente Beiger, Ethan está em fase de ambientação, conhecendo lugares diferentes e tendo contato com outros cães. Isso é fundamental para o cão começar a se familiarizar com o dia a dia que seguirá. Quando não está na rua com as equipes o pequeno fica no canil do batalhão em treinamento.

Os cães do Batalhão da Fronteira participam de diversas missões na região de fronteira, principalmente na localização de drogas, cigarros e até armas de fogo que entram de forma de ilegal no país.





O Pelotão de Operações com Cães do BPFron (em Marechal Cândido Rondon, no Oeste) foi o canil do Paraná que mais apreendeu maconha em 2021. A missão do novo integrante do canil é contribuir para que os números cresçam.







