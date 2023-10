Evento em Londrina traz novidades e tendências do mercado pet

Uma agenda exclusiva para debater as oportunidades e tendências do mercado pet. No dia 24 de outubro, às 19h, o Sebrae/PR trará a Londrina o empreendedor e especialista no segmento, Rodrigo Albuquerque, para falar sobre “Os movimentos de transformação e evolução do mercado pet”. O evento é voltado para empresários ou pessoas que desejam empreender nesse setor, que cresceu 17,2% no Brasil em 2022.





Após a palestra, os participantes poderão conferir um painel com a participação de Albuquerque, da proprietária do Pet Shop Guaporé, Vera Lucia Duarte, do sócio da startup appegada, Paulo Henrique Ferreira, e do médico veterinário, Jefferson Campos. O bate-papo será moderado pela consultora do Sebrae/PR, Alesandra de Almeida. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link: https://tinyurl.com/yc37r59e. As vagas são limitadas.

Publicidade

Publicidade





O Brasil é o terceiro país no ranking de mercado pet no quesito faturamento, representando 4,95% dos US$ 149,8 bilhões mundiais, segundo levantamento da Euromonitor. A população de pets no País é a terceira maior do mundo, de acordo com o Instituto Pet Brasil. São 167,6 milhões de animais domésticos, entre cães, gatos, peixes, aves, répteis e pequenos mamíferos. Em 2022, a indústria pet brasileira faturou R$ 41,9 bilhões.





Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o setor de pet food – comida para animais domésticos – representou 80% do faturamento total, ou R$ 33,3 bilhões, seguidos por 14% de pet vet (produtos veterinários), R$ 5,9 bilhões, e 6% de pet care (produtos de higiene e bem-estar animal), que faturou R$ 2,68 bilhões em 2022.

Publicidade





A região de Londrina concentra 1.045 empresas do segmento, entre indústrias de fabricação de alimentos e medicamentos para animais, comércio de animais, medicamentos e alimentos, além empresas prestadoras de serviços veterinários, alojamento de animais, higiene e embelezamento de pets. Os dados são da Receita Federal referentes a agosto de 2023.





O CEO e fundador da Petland, franquia de petshops, Rodrigo Albuquerque, vai compartilhar o seu conhecimento como especialista no mercado pet. Para ele, há espaço para empreender e crescer, mas para isso é necessário ser diferente e original. Como tendências, ele cita o aumento da procura por alimentação natural, prevenção da saúde, soluções de vendas de produtos para o consumidor final e mercados de nicho.

Publicidade





“Para se diferenciar, é importante focar no serviço, oferecer produtos exclusivos e investir em uma marca forte. Ferramentas de gestão e tecnologia podem colocar o pequeno lojista muito à frente da concorrência. Também é importante ter um bom posicionamento no [mundo] digital”, recomenda.





A proprietária do Pet Shop Guaporé, Vera Lucia Duarte, vai compartilhar suas experiências no painel com especialistas. Ela empreende na área há seis anos e busca se destacar no mercado por meio da oferta de produtos e serviços diferenciados para cães e gatos.

Publicidade





“Estamos investindo na alimentação natural e oferecemos aromaterapia, ozonioterapia e cromoterapia nos serviços de banho e tosa”, conta.





Segundo ela, os óleos essenciais e as luzes, da cromoterapia, ajudam os animais a relaxarem e se sentirem mais tranquilos no ambiente. Outro serviço oferecido pelo pet shop é o controle e a aplicação de vacinas e vermífugos, mediante agendamento. As aplicações são realizadas por um médico veterinário parceiro e os tutores são lembrados pela loja sobre as datas de novas imunizações necessárias.

Publicidade





“As pessoas se preocupam com o bem-estar dos pets. Aqui, eles recebem carinho, amor e cuidado”, ressalta.





A consultora do Sebrae/PR, Alesandra de Almeida, lembra que, durante a pandemia, muitas pessoas que viviam sozinhas buscaram a companhia de um animal de estimação. Segundo ela, o mercado de pet oferece diversas oportunidades de atuação.

Publicidade





“Estão em alta o segmento de cuidado animal, alimentação premium ou natural. É um mercado em ampla expansão, que está exigindo a profissionalização das empresas”, aponta.





De acordo com a consultora, para 2024, o Sebrae/PR planeja lançar programas direcionados ao setor, para apoiar os pequenos negócios na melhoria da gestão.





O evento será realizado no escritório do Sebrae/PR, que fica na avenida Santos Dumont, n° 1.335, bairro Aeroporto, em Londrina.