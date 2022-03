Feira para adoção de animais acontece neste domingo em Londrina e terá cães e gatos

Cães e gatos que foram resgatados de situação de maus tratos estarão disponíveis para adoção neste domingo (6), durante a campanha “Adote um cãopeão”. A ação será realizada pela Prefeitura de Londrina, por meio da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), das 9h às 12h, no Aterro do Lago Igapó. Neste evento, participam cinco cães e dois gatos que estão à espera de um novo lar.

Qualquer londrinense com 18 anos de idade ou mais pode participar da campanha, desde que tenha condições de adotar um animal de estimação. A principal recomendação, feita pela Diretoria de Bem-Estar Animal da Sema, é gostar de animais e estar disposto a cuidar deles. Outro critério contempla ter um local adequado, com espaço suficiente para os cães circularem e protegido de forma que impeça os gatos de escaparem.

Dos animais que estarão na feira deste domingo (6), quatro cães são machos e a outra é uma fêmea; dos gatos, será levado um casal. E quem desejar conhecer os outros animais resgatados pela Sema pode acessar a página no Portal da Prefeitura e conferir os nove cães e 32 gatos disponíveis para adoção.





Todos os animais resgatados pela Sema e encaminhados para a adoção já estão castrados, vermifugados e com a vacinação em dia. O gerente de Proteção Animal, Oziel Galvão Magdalena, explicou que os interessados podem comparecer na feira tendo em mãos documento de identificação pessoal, como CPF e RG. “Esses futuros tutores vão preencher um formulário com informações pessoais e do endereço porque, após a adoção, um veterinário da Sema faz o acompanhamento com visita na residência para conferir como está a adaptação deste cão ou gato na nova família”, citou.





Quem tiver interesse em adotar um cão ou gato, mas não conseguirá comparecer na feira, pode preencher o formulário on-line na página da Sema, no Portal da Prefeitura. Posteriormente, a equipe da Diretoria de Bem-Estar Animal fará contato para dar seguimento ao processo.