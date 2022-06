Festa junina: dicas para garantir a segurança do pet

O mês de junho chegou e, com ele, uma das comemorações mais típicas dos brasileiros: a festa junina! Famosa pelas comidas típicas, a celebração também é marcada pelos sons de fogos, rojões e outros efeitos sonoros que podem gerar uma série de transtornos para os pets, especialmente aos cães.

De acordo com o médico-veterinário e supervisor de capacitação técnico-científica da PremieRpet, Flavio Silva, é importante saber identificar quando os pets estão assustados e conhecer maneiras para ajudá-los nesse momento de insegurança. “Com o medo do som dos fogos de artifício, os cães, por exemplo, podem manifestar o incômodo com latidos, agitação, tremor, salivação excessiva e tendem a buscar segurança nos tutores ou procurar um abrigo”, afirma.

Para ajudar a reduzir o estresse dos cães e gatos durante esse período, a PremieRpet oferece gratuitamente no YouTube três áudios que mascaram e reduzem ruídos de alta, moderada e baixa intensidade.

O áudio de baixa intensidade é indicado para reuniões de família ou encontros com poucas pessoas. O de média intensidade, para barulhos próximos ao local em que o pet está (como festas no vizinho, por exemplo). Já o de alta intensidade é recomendado para fogos de artifício a uma curta distância ou festas no mesmo local em que o pet está.

• Acolha o animal em um cômodo fechado e seguro para abafar ao máximo os ruídos dos fogos;





• Disponibilize uma garrafa pet com petiscos ou cookies. Faça furos e deixe em um local calmo para que eles consigam pegar e degustar (caso o pet não esteja habituado a brincar dessa forma, faça furos maiores);





• Brinque com o pet para demonstrar que está em um ambiente seguro. Vale investir em atividades para estimular o faro, a “caça” e a alimentação;





• Se o pet se esconder e não quiser interagir, o mais importante é respeitar o comportamento, observar e esperar o melhor momento para oferecer um ambiente com brinquedos e estímulos positivos;





• Fique atento aos quitutes juninos! Alimentos que fazem a alegria dos humanos podem ser perigosos para os animais, por isso é preciso resistir aos olhares pidões e não compartilhar as refeições e aperitivos com os pets. Opte por petiscos específicos para eles, como os cookies;





• E lembre-se: sempre que necessário, consulte um médico-veterinário ou zootecnista especializado em comportamento de cães e gatos.