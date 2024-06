Frio e baixa umidade do ar podem causar sofrimentos aos pets; confira dicas de veterinário

O professor de Medicina Veterinária do Ceub (Centro Universitário de Brasília), Bruno Alvarenga, traz dicas para garantir o bem-estar dos pets no período.

Com a chegada do inverno, é essencial estar atento aos cuidados para proteger os cães durante a temporada mais fria. Além da gripe, das doenças respiratórias e articulares, o tempo seco pode causar alergias e problemas dermatológicos nos animais.

GRIPE

Contrariando um mito comum, o especialista explica que os cães não contraem gripes com mais frequência no inverno. As traqueobronquites, semelhantes às gripes, podem ser contraídas em qualquer época do ano, não estando relacionadas ao clima frio.

Publicidade





"No entanto, é essencial proteger os cães de doenças respiratórias, especialmente se expostos ao frio e se não tiverem o costume de enfrentar baixas temperaturas. Nesses casos, o banho deve ser evitado em dias de maior friagem ou no final do dia", recomenda.