Lambeijo: beijo de pet faz mal para a saúde da boca?

Profissional de odontologia e veterinária explicam os riscos e benefícios do carinho







O Brasil é o terceiro país no planeta em número de animais domésticos, com 150 milhões de pets, segundo dados do IPB (Instituto Pet Brasil). Assim, as relações entre humanos e os fiéis companheiros estão cada vez mais próximas, e atos como beijar os amigos peludos se tornam frequentes para a demonstração de amor e afeto. Mas será que esse contato é seguro?

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O contato físico – incluindo beijos na boca, os famosos lambeijos – pode fortalecer o vínculo emocional entre tutores e animais de estimação, tendo sido associado à redução do estresse e à promoção do bem-estar emocional. Conforme um levantamento desenvolvido por pesquisadores da Universidade Azabu, no Japão, a liberação de hormônios como a ocitocina nesses momentos de proximidade com os pets pode afetar positivamente a saúde mental dos tutores, contribuindo para uma sensação de calma e felicidade.





Embora seja considerada uma prática positiva pelos pais de pets e pela psicologia, especialistas alertam sobre os possíveis riscos à saúde humana associados aos lambeijos.

Publicidade





Segundo a veterinária da Pet de Todos, Ketlin Costa Moreira, beijar o animal de estimação pode acarretar em consequências à saúde, principalmente se o pet tiver cálculo dentário, condição conhecida como tártaro. “Os bichinhos costumam ser alvo de coleções bacterianas, então é interessante que as pessoas evitem beijar a boca deles, principalmente no caso de crianças, idosos e pessoas com a imunidade comprometida", alerta a profissional.

Publicidade





Por outro lado, a veterinária pontua que cuidar da saúde bucal dos pets pode ser uma alternativa para a redução de riscos de transmissão de doenças. "Se o seu animal estiver com a boca saudável, a probabilidade dele causar uma infecção ou alguma outra doença por meio do lambeijo é muito baixa. Por isso, é essencial manter a saúde bucal do animal em dia, por meio de escovação regular e visitas periódicas ao veterinário", orienta.