Lobo-guará é resgatado, passa por exames e é solto em Campo Mourão

Policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão (Centro-Oeste) receberam uma visita diferente na madrugada de quinta-feira (24). Um lobo-guará – animal silvestre ameaçado de extinção - estava entre as viaturas da guarnição. Acuado pelos cães que vivem no pátio do batalhão, o animal se aproximou da área administrativa, onde acabou cercado pelos policiais que acionaram os órgãos ambientais.





Acionada pelo IAT (Instituto Água e Terra) e Polícia Ambiental, a equipe do Centro Veterinário Integrado, participou do resgate do animal que é o maior canídeo (mamíferos carnívoros que englobam lobo, cão e raposa) da América do Sul e pode chegar a 30 quilos.

Publicidade

Publicidade





Segundo o professor Rafael Pinheiro, anestesista do Centro Veterinário, após a captura o lobo-guará foi conduzido sem a necessidade de sedação. Após ingresso na clínica é que foi realizada uma contenção química com anestésico para avaliação, a fim de não correr nenhum risco do animal se machucar ou passar por estresse. O professor conta que o lobo-guará é um macho de 26 quilos, muito saudável, e uma espécie rara na região.





Como explica a coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Integrado, professora Camila Mottin, o animal passou por exame de sangue, radiográfico, de fezes e urina. Apto para a soltura, foi encaminhado pelas equipes ambientais a uma área de reserva ambiental onde poderá seguir seu ciclo de vida em liberdade.

Publicidade





Segundo ela, foi o segundo animal silvestre que passou pelo Centro Veterinário em 2023. “Em março recebemos uma onça parda resgatada em Engenheiro Beltrão”, informa.