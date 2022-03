Motivos para apostar na imunidade do seu pet - e da sua família também!

A pandemia trouxe novos hábitos para as famílias, inclusive para aquelas multiespécies, em que animais de estimação fazem parte. Um dos hábitos que foi transformado – para melhor – é o consumo de suplementos alimentares.

Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) mostra que nesse período, 48% das pessoas aumentaram o consumo dos multivitamínicos. A pesquisa ainda mostra que desses, 63% justificaram o aumento da imunidade como motivo para aumentar o consumo desses produtos.

E parece que não é só a saúde humana que vêm preocupando os brasileiros. O registro do aumento de vendas de 75% na Organnact, empresa pioneira na pesquisa do uso de probióticos e prebióticos para animais e que há 30 anos comercializa exclusivamente suplementos alimentares, mostra que realmente as famílias estão apostando na prevenção da saúde de gatos e cachorros.





“Apesar da maioria das rações já ser rica do ponto de vista nutricional, com o uso de suplementos é possível garantir o melhor aproveitamento de vitaminas e minerais. Esse é o ponto chave para o aumento na imunidade. Quanto mais vitaminas o corpo absorve, maior vai ser a imunidade e consequentemente melhor a qualidade de vida e a longevidade, ou seja, o aumento na expectativa de vida”, conta a médica veterinária e gerente comercial da Organnact, Karen Bacila.





E isso vale tanto para os animais quanto para as pessoas. A prática de atividade física, uma alimentação balanceada e o uso de suplementos pode sim trazer uma grande melhoria na saúde, como nos lembra a médica veterinária.

Mas, funciona?





Suplemento não é medicamento. Esse é o primeiro ponto que deve ser observado, alerta a veterinária. “Ele tem uma ação de contribuir para a melhoria da absorção de vitaminas e minerais necessários para o corpo. Por isso, deve ser utilizado de forma constante e, claro, com o acompanhamento de um veterinário, que vai determinar a quantidade adequada para o consumo do cão ou do gato”, informa Karen.





No entanto, ela reforça que o efeito do uso contínuo de suplementação a médio e longo prazo – e até a curto em determinadas situações – é altamente positivo na prevenção de diversas doenças como vírus, por exemplo, que podem ser evitados com uma imunidade fortificada.





Escolhemos três pontos fundamentais que vão fazer você entender melhor os motivos para inserir o uso de suplementação na rotina da sua família:





Regulação da flora intestinal





Muitos suplementos alimentares oferecem probióticos e prebióticos. Mas, o que são cada um deles? Probióticos são microorganismos vivos, isto é, bactérias e leveduras que compõem a flora intestinal. Já os prebióticos são as fibras que não são absorvidas pelo intestino e que têm como uma das principais funções alimentar as bactérias boas do intestino, como é o caso das leveduras.





Antônio Bacila, fundador da Organnact, é pioneiro nas pesquisas com o uso de pre e probióticos, e todo o conceito da marca nasceu dessas pesquisas. Segundo o veterinário, o desequilíbrio da flora pode causar a disbiose, que prejudica a absorção de nutrientes, podendo ocasionar diarreias, redução da imunidade e perda de apetite. Todos esses fatores podem ser ocasionados por estresse, mudanças na alimentação, assim como o uso de antibióticos. Já um intestino saudável, com uma flora regulada pode trazer mais longevidade, saúde, estímulo ao sistema imunológico e melhor funcionamento intestinal, evitando a formação de gases.





Melhor absorção das vitaminas e minerais





Uma das observações feitas por Bacila no início da sua carreira, quando ainda tratava ovelhas, é que durante a evacuação, os animais acabavam eliminando resíduos demais, inclusive aqueles que eram benéficos para o corpo. Foi partindo disso que o médico veterinário passou a desenvolver uma suplementação que garantisse a completa absorção de nutrientes e vitaminas contidos na alimentação dos animais. Isso porque a suplementação estimula a produção de bactérias positivas para o organismo, aumentando assim a imunidade.





Muitos suplementos, como é o caso do Compplet Mix Pet A-Z da Organnact, são oferecidos em forma de pó, que pode ser salpicado por cima do alimento dos animais, seja ele ração, comida úmida, natural ou caseira, ou ainda em forma de tabs. Ambas as formas, além de palatáveis, são de fácil administração.





Imunidade em alta, doenças em baixa





Como já foi dito anteriormente, suplemento não é medicamento. Mas quanto mais a suplementação fizer parte da rotina da família, menos medicamentos serão necessários. Isso porque o uso de suplementação garante, como já foi dito, uma melhor absorção de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo, o que, consequentemente, acaba trazendo mais qualidade de vida, longevidade e, claro, aumento da imunidade. A imunidade garante que doenças como vírus e bactérias, que são de fácil propagação, tenham mais dificuldade de atingir o corpo.





“A suplementação é um hábito que deve ser divulgado, ensinado e reforçado, não só para pets, mas também para humanos, que só têm a ganhar com ele. Não há nenhuma contraindicação, e de maneira lógica, ainda possibilita economia, uma vez que a suplementação pode evitar doenças surpresas, por exemplo, evitando idas ao veterinário e remédios de última hora. É, com certeza, uma equação certeira: suplementar para ganhar – em todos os aspectos”, finaliza Antônio Bacila.