Gatos pretos: mitos e verdades sobre o assunto

Gatos pretos têm sido mal interpretados durante muitos anos, acusados de trazer má sorte e serem causadores de doenças e, na temporada do Halloween, ou Dia das Bruxas no Brasil, histórias antigas de fantasmas, contos assustadores, vampiros e gatos pretos com olhos brilhantes tomam conta da atmosfera.

Mas por que os gatos pretos são constantemente associados ao Dia das Bruxas? Existem muitas lendas que podem trazer uma interpretação errada para as pessoas, estimulando má atitudes com base em pura fantasia. E para acabar de vez com as dúvidas, a Royal Canin reuniu os principais mitos e verdades sobre o tema.

Gatos pretos trazem má sorte





Mito! Não existem provas de que gatos pretos trazem sorte de qualquer tipo, seja boa ou má. O que podem ser encontradas são superstições, dependendo do local em que você mora, que novamente são criadas através de histórias antigas de folclore. Mas, é verdade que tutores se consideram sortudos por terem seus gatinhos pretos e isso não é novidade.

Gatos pretos são inteiramente pretos e possuem olhos verdes





Mito! Quando olhamos para imagens reproduzidas dos gatos pretos vemos o pelo totalmente escuro, mas isso não é verdade, a maioria deles não são inteiramente pretos. Se olharmos para sua pelagem, principalmente quando tiver luz solar, é possível perceber partes marrons. Geralmente essa característica depende da genética do gato e da sua quantidade de melanina. Além disso, a grande quantidade de melanina também contribui para que os olhos desses felinos sejam amarelos e não necessariamente verdes.





Gatos pretos causam epidemias





Mito! A ideia de que se um gato preto cruzar seu caminho, mortes por pragas aconteceriam no futuro foi originado na Europa e é apenas um mito, já que se um gato preto passa por você, o único significado é que ele deseja chegar em outro lugar.





Gatos pretos são adotados na mesma proporção que gatos de outras cores





Verdade! Ao contrário do senso popular, na realidade os gatos pretos são adotados na mesma proporção ou até mais do que gatos de outras cores. Pelo fato da genética que escurece a pelagem ser dominante, a chance de nascer um gatinho preto é maior. Por isso, temos a impressão de que eles são maioria nos abrigos para adoção, mas isso não significa que eles não são adotados e sim, que estão em maior número.





Gatos pretos comem menos e não engordam





Mito! Assim como qualquer outro gato, os bichanos de pelagem preta podem também ansiar por comida e se tornarem obesos. Além disso, podem desenvolver sensibilidade digestiva, necessitando de cuidados especiais. Para lidar com essas sensibilidades, uma alimentação balanceada é fundamental. Caso o seu gato esteja passando por alguma dessas situações é importante levá-lo ao Médico-Veterinário para uma avaliação prévia e, se necessário, a adequação do alimento para que não desenvolva um problema de saúde mais grave no futuro.





Além da alimentação, é importante seguir outras orientações para manter a saúde do animal em dia, como evitar petiscos ricos em gordura, manter uma rotina de atividades, evitar deixar a comida sempre à disposição do seu gato e levar o bichano para consultas regulares com o Médico-Veterinário.