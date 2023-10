Passeios com cães e gatos: como garantir a segurança

O que seria a posse responsável de um pet para o tutor? Muito além de proporcionar bem-estar aos amigos de quatro patas, os donos de pet precisam se atentar à segurança durante os passeios na rua e o respeito pelo direito de ir e vir da comunidade.





O professor de Medicina Veterinária do Ceub (Centro Universitário de Brasília), Bruno Alvarenga, ressalta a importância de medidas preventivas para garantir a proteção dos pets durante os passeios e evitar acidentes envolvendo animais soltos nas ruas.

Alvarenga aponta que o local apropriado para animais de estimação é dentro de casa e, quando fora dela, é fundamental que estejam sob contenção ou controle adequado por parte de seus donos. "Ao abrir o portão de casa ou permitir que gatos vivam dentro e fora de casa, os proprietários devem estar cientes dos riscos aos quais esses animais estão expostos", destaca o professor.





Animais que têm acesso à rua podem enfrentar diversos perigos, como doenças, envenenamentos, brigas com outros animais e até mesmo atropelamentos.

CONDICIONAMENTO GRADUAL





No caso de animais mais ariscos, medrosos e propensos a fugir durante os passeios, Alvarenga sugere que seja feito um processo de condicionamento gradual com o pet. "É importante que os animais se acostumem com coleira e guia aos poucos, começando dentro de casa e progredindo para ambientes externos com menos tráfego de carros e outros animais", orienta o professor. “O condicionamento positivo e o treinamento são métodos eficazes e importantes para criar animais bem-comportados e seguros em ambientes externos”.





