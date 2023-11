Pets: calor excessivo exige atenção com os animais de estimação

O El Niño provoca mudanças climáticas significativas no padrão de circulação do vento, com consequências na temperatura média e na umidade do ar no Brasil. A previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) é de temperaturas acima da normalidade em todo o estado - uma situação que ocorre na grande maioria do país.





O calor não interfere somente na rotina das pessoas. Os pets também precisam de cuidados redobrados. O alerta é da médica-veterinária Ana Elisa Arruda Rocha, professora do curso de Medicina Veterinária do UniCuritiba.

Segundo a profissional, animais de estimação, como cães e gatos, não fazem regulação da temperatura corporal pela transpiração como os humanos. Nos pets, tal processo se dá, principalmente, por meio da respiração. “Por isso, nos dias quentes, costumamos ver os bichinhos ofegantes e com a boca aberta. É assim que os pets tentam regular a temperatura corporal e se refrescar."





A professora detalha que os tutores têm grande responsabilidade no sentido de auxiliar na qualidade de vida dos animais neste período de calor, evitando casos de desidratação, hipertermia (aumento acentuado da temperatura corpórea) e até mesmo queimaduras solares.

A alimentação é outro fator importante. "Muitos tutores têm adotado a alimentação natural ao invés da ração tradicional. Nestes casos, é importantíssimo dosar as porções adequadamente e retirar o excedente para evitar a fermentação e decomposição dos alimentos nos comedouros", ensina.





A professora do UniCuritiba dá outras dicas para o cuidado com os pets em dias de calor:

1 - Evite sair com o animal em horário de sol forte. Prefira passeios até as 10h ou após as 16h. Em horários mais quentes, opte por locais bem arborizados e com sombra, como trilhas.





2 - Lembre-se de usar repelente de mosquitos específico para os pets e mantenha em dia o controle de parasitas externos, como pulgas e carrapatos.

3 - Não circule em calçada ou asfalto aquecidos pelo sol para minimizar a chance de queimadura, ressecamento e rachadura dos coxins (patinhas). Na natureza, esses animais andariam na terra e no mato, onde a temperatura do solo é muito mais baixa do que no asfalto.





4 - Depois dos passeios, hidrate os coxins com produtos veterinários específicos.

5 - Sempre ofereça água fresca à vontade. Leve cantil durante o passeio e, em casa, coloque pedras de gelo no pote. Isso mantém a água fresca. No calor, é necessário trocar a água com mais frequência.





6 - Congele patês para cães e gatos ou algumas frutas, como morango e melancia, com água de coco e ofereça como sorvete.

7 - Tapetes gelados (à base de gel) são boas opções para os pets que sentem calor excessivo. Esses tapetes ajudam a refrescar e a regular a temperatura nos dias mais quentes.





8 - Tome cuidado na hora de dar banho nos cães de focinho curto, especialmente em pet shops que usam máquinas de secagem, pois o animal pode desenvolver hipertermia e estar sem o profissional o acompanhando de perto.

9 - Pesquise e escolha profissionais competentes e devidamente treinados para observar todos os sinais que o animal dá no banho e a secagem. A água e o secador devem ser usados em temperatura ambiente, no máximo mornos.





10 - Aproveite a primavera e o verão para fazer brincadeiras com água - seja com mangueira ou em piscininhas infantis. Nessas horas é importante monitorar o animal.





11 - Animais precisam de área sombreada e de ventilação adequada, por isso, atenção aos que vivem em casas, soltos no pátio. Os tutores dever prever espaço de proteção aos bichinhos e oferta abundante de água fresca.





12 - Jamais deixe os animais presos em correntes, mesmo que estejam perto da casinha. Algumas casinhas se transformam em “fornos” se forem pequenas e expostas diretamente ao sol.





13 - Animais claros, despigmentados e de pelo curto devem usar filtro solar específico para pets. Existem produtos prontos ou manipulados. Lembre-se de passar o filtro solar nas áreas de maior exposição: face, focinho e dorso.





14 - No caso de animais que se deitam ao sol de barriga para cima na hora de descansar, aplique protetor solar nessas regiões.





15 - Apesar do calor, os pets não devem ser tosados. A incidência dos raios solares diretamente na pele é prejudicial, tanto pelo risco de câncer de pele quanto por possíveis queimaduras e hipertermia. A pelagem ajuda na termorregulação, pois forma uma barreira de proteção natural. Tosas higiênicas e da região abdominal podem ser realizadas normalmente.