Pets podem ser enterrados em cemitérios humanos?

Estádio do Café recebe a final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano no fim do mês

O Estádio do Café recebe no dia 28 de julho, às 19h, a final do campeonato paranaense de Futebol Americano, a partida será entre Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles. A FPFA (Federação Paranaense de Futebol Americano) lançou também nesta semana,