Região de Londrina concentra o maior número de mortes e casos de dengue no PR

Com 74.114 casos confirmados de dengue e 95 mortes, a RS (Regional de Saúde) de Londrina lidera no Paraná tanto em número de mortes quanto em números de confirmações pela doença. Desde o início do período sazonal, em 30 de julho de 2023, o Paraná contabiliza 912.908 notificações, 565.657 diagnósticos e 526 óbitos em decorrência da dengue.





A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), divulgou nesta terça-feira (9) o novo boletim epidemiológico semanal da dengue. O Paraná registrou mais 13.811 notificações, 18.306 novos casos da doença e 15 óbitos.

Os 15 novos óbitos ocorreram entre 15 de fevereiro e 4 de junho. São seis homens e nove mulheres com idades entre 37 e 91 anos. As mortes foram registradas em Londrina (1), Cornélio Procópio (1), Arapongas (4), Sulina (1), Foz do Iguaçu (2), Serranópolis do Iguaçu (1), Janiópolis (1), Santa Isabel do Ivaí (1), São Pedro do Ivaí (1), Jaguapitã (1) e Ivaiporã (1).





Depois da Regional de Londrina com 74.114 casos e 95 mortes, a Regional de Saúde de Cascavel ocupa a segunda posição no estado com 65.946, em seguida Francisco Beltrão com 60.636 casos confirmados de dengue. A Regional de Cascavel também está em segundo lugar em número de mortes, com 75, e a de Francisco Beltrão, com 71.

ZIKA E CHIKUNGUNYA





As informações sobre chikungunya e zika, também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, constam no mesmo documento. Neste período houve o registro de 12 novos casos de chikungunya, somando 189 confirmações e 1.906 notificações da doença no Estado. Não há casos confirmados de zika vírus – o boletim soma 143 notificações no Paraná.





Confira o informe semanal AQUI . Mais informações sobre a dengue estão neste LINK .





