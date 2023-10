Pets também passam por processo de luto?

Pesquisas mostram que cães sentem a ausência das pessoas e de outros animais do círculo de convivência; especialista alerta para mudanças no comportamento que podem ocorrer







Com a aproximação do Dia de Finados, no dia 2, a perda de um ente querido e como lidar com o luto é um dos temas mais presentes. Neste sentido, uma das perguntas que surgem é se os animais de estimação também sentem o luto e de que forma eles respondem à ausência de uma pessoa ou de outro animal do círculo de convivência?

De acordo a médica veterinária comportamentalista Simone Bergamini, professora da Pós-Graduação da Faculdade Qualittas, mesmo que o tema ainda não seja consenso na comunidade científica, muitas pesquisas indicam que sim, os pets, em especial os cachorros, sentem a perda dos tutores. “Os cães criam vínculos muito profundos com os seres humanos e alguns estudos já comprovaram que eles respondem à ausência do tutor, muitas vezes com alterações emocionais e comportamentais”, destaca.





Bergamini detalha que as mudanças podem ocorrer principalmente se a pessoa que morreu era com quem o cão mais interagia. “Se era a pessoa com quem o animal tinha um forte apego e há uma quebra repentina desse vínculo, o cão pode sentir a ausência e ficar mais ansioso ou mais triste e, em alguns casos, até apático”, ressalta. Além da ausência da pessoa querida, também ocorre uma mudança da rotina do animal, com a ausência do companheiro de brincadeiras, passeios e afetos.





E não são apenas dos humanos que os cachorros sentem falta. Uma pesquisa de 2022 constatou que respondem à ausência de outros cães com quem conviviam. Entre os sinais que o animal pode apresentar com a morte do tutor está a perda de apetite, estado mais apático e a busca de pertences e do odor da pessoa ausente. Por isso, o ideal, conforme a médica veterinária, é tentar manter a rotina dele como era antes da morte do tutor e, se possível, ter uma pessoa de referência na família que possa ajudá-lo neste retorno das atividades. “O mais importante neste momento, seja pela perda de um humano ou de outro animal, é termos compreensão e darmos muito amor ao animal, para que novos vínculos de apego, amizade e confiança possam ser criados”.