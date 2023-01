Queda de pelos dos cachorros é natural no verão; veja dicas de como amenizar o problema

Os cães passam, nessa época do ano, por uma renovação natural da pelagem em preparação para o inverno, o que aumenta a queda dos pelos; veterinária afirma que é possível diminuir a quantidade com estratégias na alimentação e estética dos cães





Quem tem cachorro, provavelmente já precisou lidar com pelos espalhados por toda a casa. A queda é natural, assim como acontece com os humanos, mas alguns fatores podem contribuir para agravar esse quadro, entre eles, a época do ano: é no verão que os os pets caninos mais soltam pelos. “Nessa estação, o cão passa por uma renovação do pelo para que tenha uma pelagem nova durante o inverno, protegendo-os das temperaturas mais baixas”, explica Kelly Choque, médica-veterinária dermatologista do Hospital Veterinário Batel (HVB).

Ela ainda esclarece que a idade do pet, o tipo do pelo e a raça também podem influenciar nessa queda. “Cães mais idosos, fêmeas durante o cio ou a gestação ou que tenham uma pelagem mais curta costumam perder mais pelos, por exemplo”, detalha Kelly. A veterinária, no entanto, diz que é possível diminuir a quantidade através de algumas estratégias alimentares e estéticas. Confira abaixo cinco dicas para diminuir a queda dos pelos: