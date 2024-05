Resgate de pitbull que estava em telhado no Rio Grande do Sul viraliza

O protetor Márcio Lacerda emocionou a web ao compartilhar vídeo de resgate no Rio Grande do Sul de um cachorro pitbull que, segundo ele, estava no telhado de uma casa havia seis dias. O registro que retrata a realidade das enchentes causadas pelas chuvas no estado tem mais de 5 milhões de visualizações no Instagram.



Márcio mostra o cão latindo de longe, rodeado pelas águas da chuva que chegam até o telhado da casa. Em seguida, ele caminha por telhados até chegar ao ponto em que o cão vem até o barco e come um pote de ração. "Seis dias ele sobreviveu", diz ele.

"As dificuldades e desafios para resgatar os animais são enormes. Colocamos a nossa própria vida em risco. Mas vale a pena salvar estes anjos", escreveu ele na legenda. "É muito difícil, mas agora é mais uma vida salva", disse ainda no vídeo.



Nos comentários, internautas se emocionam com a cena. "O mais lindo é que todos os vídeos de resgate que vejo dos dogs, eles sempre sabem que estão sendo resgatados e sempre muito gratos", escreveu a usuária Pallane Bispo. "A felicidade de quem foi salvo", escreveu outro perfil.