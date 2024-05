Cavalo Caramelo tem quadro estável após resgate e recebe tratamento para desidratação

O cavalo Caramelo , resgatado das enchentes do Rio Grande do Sul na quinta-feira (9), está se recuperando e apresenta quadro de saúde estável. O animal, que ficou ilhado sobre um telhado em Canoas (RS), está no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e passa por tratamento para desidratação.



Segundo Mariângela da Costa Allgayer, professora do curso de medicina veterinária da Ulbra que acompanha o caso, Caramelo chegou ao local bastante desidratado. "Ele está sendo atendido pela nossa equipe de veterinários. Estamos com vários voluntários egressos da Ulbra e residentes da nossa universidade fazendo todo o atendimento", afirmou.

A professora informou que Caramelo está fazendo tratamento de fluidoterapia (administração de fluidos pelas vias oral, intravenosa e subcutânea) para tratar a desidratação. "Nesse momento, estamos avaliando o estado de saúde do Caramelo. Ele já pastou na grama e hoje ele continua na fluidoterapia porque a gente precisa que ele esteja muito bem hidratado. A princípio, ele está bastante estável e a evolução é bem favorável", disse.



Caramelo foi resgatado na manhã de quinta (9). O salvamento do cavalo foi transmitido ao vivo pela Record e pela GloboNews. Uma equipe formada por veterinários do Exército e membros do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar até o telhado e colocar o animal sedado em um bote. Os cachorros que estavam no mesmo local também foram salvos.



A primeira-dama, Janja Lula da Silva, acompanhou na internet todos os passos do resgate e afirmou que Caramelo será levado para um haras. "O Caramelo foi resgatado! Graças à mobilização dos voluntários e ao Exército, conseguimos salvar mais uma vida! Muito emocionada! Desde as 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo", comemorou.



Famosos como Felipe Neto e Giovanna Ewbank manifestaram nas redes sociais o interesse em adotar animal.