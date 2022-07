Vira-latas se torna mascote do Samu em Londrina

Das histórias que os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Londrina têm para contar diariamente, uma delas "foge" da prática de atendimento a vítimas de acidentes, traumas e outras situações que envolvem cuidados em saúde.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A equipe do turno da manhã recebeu a reportagem com bastante entusiasmo e carinho para contar a história de “Samuzinho”, um vira-lata adotado pela corporação em 2011. A participação do animal de estimação não se restringe à guarda da base do Samu, na zona leste da cidade.

Continua depois da publicidade





Ele percorre a região com uma popularidade para poucos. No passeio matinal, recebe os "cumprimentos" e afagos dos frentistas do posto, dos servidores e frequentadores do Centro POP (Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua) e até do pet shop do bairro, onde garante alguns petiscos diários das melhores marcas de ração. “Ele é enjoado. Não come qualquer coisa não”, diz, aos risos, a auxiliar de serviços gerais do Samu, Ercília Dolores Teixeira.





O comentário é típico de quem convive com o animal há anos e não esconde o carinho. “Ele também nos acompanha até o ponto de ônibus. Já passaram outros cachorros por aqui, mas só ele que ficou. Ele apareceu filhote quando a base era na rua Maranhão. Nos mudamos para este endereço e ele veio junto. Todo mundo tem um cuidado especial com ele”, conta.





Tantos anos de convivência com a equipe, formada por 120 servidores, até garantiu uma participação do Samuzinho no desfile de 7 de setembro, ao lado dos socorristas. “Temos ele como nosso mascote então, não pensamos duas vezes em levá-lo conosco, até como uma forma de as pessoas o conhecerem”, comenta a coordenadora de enfermagem do Samu, Izilda Frois.



Continua depois da publicidade





Antes de ganhar uma cama pet, Samuzinho escolhia dormir embaixo das ambulâncias. Fato que já lhe trouxe alguns problemas, como atropelamento. Mas o pequeno cão, de pelos curtos e focinho branco, já passou por outros episódios difíceis também como cirurgia e transfusão de sangue. Recentemente, foi atropelado, mas está bem após consulta com veterinário.





Apesar da idade avançada, a equipe garante que ele segue como guardião do espaço. “Ele sabe que quem está de macacão pode entrar na base, mas com estranhos ele late avisando o pessoal, principalmente de madrugada. Para ver o Samuzinho é só passar em frente da base porque ele sempre está deitado no portão, olhando a rua, o movimento”, conta a enfermeira Gisele Cristina César, uma das tutoras de Samuzinho. É ela quem assume a maior parte dos cuidados com veterinário.





Continue lendo na FOLHA