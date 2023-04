Armadilhas no campus da UEL capturam quase 12 mil ovos do Aedes aegipty

Com o intuito de frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti, observada devido ao crescente número de casos de dengue em Londrina, a Prefeitura do Campus Universitário vem intensificando as ações de limpeza e remoção de possíveis criadouros na UEL.





As ações se mostram necessárias uma vez que o município de Londrina registrou crescimento de 40% no número de casos de dengue na segunda semana de abril em comparação com o início do mês.

Ao mesmo tempo, a UEL realiza o monitoramento do índice de infestação do mosquito e a captura dos ovos por meio de armadilhas.





Conforme o balanço mais recente divulgado pelo Programa de Atendimento à Sociedade (PAS) – “Vigilância e Controle Biológico do Aedes”, 5.499 ovos do mosquito transmissor da dengue e da chikungunya foram capturados durante o mês de março nos cerca de 1,5 milhão de m² do Campus da UEL.

O prefeito do Campus Universitário, Luiz Cláudio Buzeti, explica que as equipes de limpeza realizam a remoção de possíveis criadouros constantemente durante a coleta do lixo.





No entanto, o enfrentamento à dengue exige a realização de mutirões envolvendo, também, a verificação dos telhados, calhas, equipamentos, e de pontos de difícil acesso, incluindo buracos em árvores que podem acumular água, exemplifica.

Ele conta que servidores foram mobilizados para uma ação de limpeza durante o recesso das atividades acadêmicas e administrativas em razão do feriado da Páscoa.





“Aproveitamos um dia de menor movimento. Foram encontrados vários focos, garrafas PET, copinhos, os clássicos recipientes para o mosquito se desenvolver. Foram retirados também restos de ferragens, tubulação de ar-condicionado, restos de materiais e instalações. Infelizmente, algumas pessoas também jogam lixo, muitas vezes, até pela janela do carro, na PR-445, e esse lixo acaba vindo para o Campus”, lamenta.

