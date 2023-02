Londrina espera vacinar público em geral com dose bivalente até maio

Aderindo à campanha nacional, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira (27) a vacinação da população londrinense com a dose bivalente da Pfizer, que protege contra o vírus original da Covid-19 e também a variante ômicron, que no ano passado voltou a deixar as autoridades sanitárias em alerta com a propagação rápida e o consequentemente aumento no número de casos.







Inicialmente, a cidade recebeu 10.500 doses, que serão utilizadas na imunização de idosos a partir dos 70 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência e os funcionários destes locais, além dos cidadãos maiores de 12 anos imunossuprimidos.

É necessário fazer o agendamento no site da prefeitura (www.londrina.pr.gov.br/).





“A campanha será de forma escalonada. Se a pessoa, por ventura, já tomou duas doses, é o suficiente para receber a bivalente. Com isso se dá por encerrado o esquema vacinal, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde”, explicou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

O intervalo mínimo para receber esta nova dose é de quatro meses em relação a anterior.





A projeção é de que em até três meses a campanha também alcance o restante da população.





“A expectativa do Ministério da Saúde é de que até maio iniciemos a vacinação do público em geral maior de 12 anos. É um número considerável neste universo e estamos monitorando a logística e a chegada dessas vacinas”, afirmou.





