Londrina lança novo mutirão de cirurgias de catarata para atender três mil pessoas

O prefeito Marcelo Belinati assinou um aditivo no valor de mais de R$ 2 milhões para implementar a quarta etapa do mutirão de cirurgias de catarata em parceria com o Hospital de Olhos de Londrina (Hoftalon).





Com o novo aditivo, a expectativa é que mais 3 mil pacientes recebam o procedimento até o final do ano. A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito, na manhã desta sexta-feira (28).

O prefeito Marcelo Belinati enfatizou que esta é uma importante iniciativa, já que muitas pessoas chegam a perder a visão por causa da catarata, sendo necessário procedimento cirúrgico. Ele lembrou que mais de 17 mil pessoas já receberam a cirurgia de catarata em Londrina, desde o início de sua gestão, em 2017, até agora.





“Esta parceria da Prefeitura com o Hoftalon resolve um grande problema da população idosa da cidade de Londrina. Quando assumimos a administração, havia pacientes que aguardavam pela cirurgia há muito tempo. É um procedimento rápido, que resolve o problema da pessoa e ela volta a enxergar. Temos feitos mutirões em várias áreas da saúde e vamos ampliar estas iniciativas para dar assistência às pessoas”, apontou.

