Após queda de energia, vacinação volta ao normal em Londrina neste domingo

A Secretaria de Saúde já normalizou a vacinação nos locais que tiveram a aplicação interrompida no final da tarde por conta da falta de energia. Desde às 7h, o CCI da Zona Norte e a UBS do Alvorada estão aplicando as vacinas. Lembramos que aqueles que não conseguiram vacinar e que estavam agendados para ontem, podem retornar normalmente hoje em qualquer horário na unidade agendada. Desde as 7h, equipes da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) estão removendo árvores e galhos caídos em vias públicas. Dez ocorrências já foram atendidas. O trabalho continua o dia todo.

As equipes da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), trabalharam durante todo o dia de ontem, auxiliando na remoção de árvores derrubadas pelos fortes ventos. Pelo menos seis árvores foram retiradas da região central e outra três no limoeiro.

Equipes de manuteção de semáforos também estão nas ruas desde a primeira hora da manhã de hoje, trabalhando nos pontos onde a energia foi restabelecida. Avenidas com Dez de Dezembro, Tiradentes, Jk apresentaram problemas nos equipamentos.





A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), já registrou desde ontem 195 ocorrências. Continua em funcionamento o ônibus da Guarda Municipal como ponto de distribuição de lona para as pessoas atingidas pelo vendaval na zona norte, localizada na avenida Saul Elkind esquina com a rua Joaquina de Oliveira Perfeito.