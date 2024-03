Casos de síndrome respiratória aguda aumentam em todo o país

Boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (7), mostra aumento de novos casos semanais de Srag (síndrome respiratória aguda grave) em todas as regiões do país.



Há distinções, no entanto, em relação aos vírus respiratórios. Na região Centro-Sul prevalece a Covid-19. Já nas regiões Sudeste e Sul, além da Covid, há um quadro de influenza (o vírus da gripe). No Norte e no Nordeste o destaque também é o crescimento da influenza, principalmente entre adultos.

A análise é de dados da semana de 25 de fevereiro a 2 de março, com base no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe.



Segundo a Fiocruz, o cenário mostra que o vírus sincicial respiratório (VSR) voltou a aparecer e afeta crianças pequenas e idosos.

O pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe, alerta para o crescimento do vírus sincicial. "Vemos o aumento desse impacto principalmente em crianças pequenas, de até dois anos, mas sabemos também que os idosos têm um risco de vir a falecer por conta do VSR", diz. Ele recomenda atenção para essas duas faixas etárias.



O VSR circula em todas as regiões do país, o que pode estar associado à volta às aulas. Ele é o principal causador de bronquiolite em bebês, uma doença respiratória comum e altamente contagiosa, cujos principais sintomas são tosse alta e falta de ar.

Em 2024 já foram notificados 13.636 casos de Srag, sendo 5.285 (38,8%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 5.576 (40,9%) negativos e 1.955 (14,3%) aguardando resultado laboratorial.



Entre os casos positivos do ano, há os seguintes dados: influenza A (9,3%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (11,4%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (68,6%).

O número de mortes chegou a 968. Entre os casos de morte com resultado positivo para algum vírus respiratório, tem-se influenza A (3,8%), influenza B (0,3%), vírus sincicial respiratório (0,9%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (92,6%).