Nova vacina pode prevenir ou atrasar Alzheimer, afirma pesquisa

Uma nova vacina desenvolvida no Japão pode ser a chave para prevenir ou modificar o curso do mal de Alzheimer, de acordo com estudo apresentado no domingo (30) no congresso científico BCVS Scientific Sessions 2023, em Boston, nos Estados Unidos.





A pesquisa preliminar mostrou que o imunizante, desenvolvido na Universidade de Juntendo, em Tóquio, atinge as células cerebrais inflamadas associadas à doença.

Até o momento, a vacina foi testada somente em ratos e foi chamada de Sagp, que é o nome do marcador biológico presente nas células senescentes (em deterioração que podem se acumular nos tecidos e causar doenças).





Depois da administração, os animais apresentaram menos placas da proteína tóxica beta-amiloide, associada à doença, além de menos inflamações no tecido cerebral.

Outros estudo preliminares, também com testes em animais, já haviam apontado resultados promissores do imunizante em outras doenças ligadas à idade, como aterosclerose e diabetes tipo 2.





No caso da pesquisa sobre o Alzheimer, os ratos que receberam a Sagp ainda passaram a responder melhor ao ambiente, demonstraram maior entendimento sobre o entorno e se comportaram de maneira semelhante aos ratos saudáveis.





"Se a vacina se mostrar eficaz em seres humanos, isso representaria um grande passo para atrasar a progressão da doença ou mesmo para evitar que ela surja", comentaram os autores.