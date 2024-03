O que é embolia pulmonar e por que o risco é maior durante voos

Secretaria de Políticas para Mulheres promove oficinas de automaquiagem e recepcionista em Londrina

Como parte da programação do Mês da Mulher, a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres) vai ofertar um workshop de automaquiagem e um curso de recepcionista. As duas ações serão no COM (Centro de Oficinas para Mulheres).