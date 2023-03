O que é quimerismo, condição genética que afeta Brisa em 'Travessia' da Globo

Marco Antônio de Paula Ramos, médico geneticista e coordenador do Centro de Genética Médica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), explica que o quimerismo é uma condição que ocorre quando o indivíduo apresenta duas linhagens celulares diferentes. "Ou seja, as células são derivadas de dois indivíduos diferentes", afirma.

COMO IDENTIFICAR E SINTOMAS







No caso retratado na trama de Gloria Perez, o especialista indica que Brisa faça mais testes de DNA com outras células do organismo até encontrar a compatibilidade. Além do exame de sangue e de saliva, o material genético pode ser estudado a partir de biópsia de tecidos e de partes da medula.

Ramos também atesta que mais da metade dos casos de quimerismo geram alterações clínicas no indivíduo que foi gerado assim. Partes do corpo com tonalidades diferentes, tipos sanguíneos não compatíveis entre o filho e mãe e até de diferenciação sexual são alguns dos sinais mais conhecidos.





"Há casos de genitália ambígua, em que os órgãos sexuais não são bem formados e não são claramente femininos ou masculinos", relata. "São os chamados hermafroditas verdadeiros, que precisam de intervenção cirúrgica."





Segundo o especialista, os casos de quimerismo são raros na literatura médica por conta da subnotificação. Muitos quimeras não chegam a descobrir, ao longo da vida, que possuem essa variação genética. Dados de 2017, da Universidade de Stanford, apontam que existem somente 30 notificações dessa condição em todo mundo.





Além do quimerismo natural, como retratado em "Travessia", há casos não naturais ou induzidos, que ocorrem quando os indivíduos acabam recebendo células de outra pessoa --como em transplantes, doações de órgãos e no uso de células-tronco em algum tratamento.