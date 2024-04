Procura por congelamento de óvulos aumenta: saiba como funciona

O debate acerca da escolha de ter ou não filhos ganha cada vez mais força entre as mulheres, principalmente entre as mais jovens, que já recebem o nome de geração "NoMo", uma abreviação para Not Morthers, ou Não Mães.





A taxa de fecundidade do Brasil já registra quedas, chegando a 1,7 filhos por mulher em 2015. Em comparação com a média de 6 filhos por mulher há 60 anos e 2,4 filhos em 2006, a diminuição da taxa mostrada pelo último levantamento feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é expressiva.

A discussão, além de estar em alta nas redes sociais, também é comprovada por números. Uma pesquisa feia pela Bayer com apoio da TANCO (Think About Needs in Contraceptions) e a Federação Brasileira de Ginecologia mostra que 37% das mulheres brasileiras não querem ter filhos.







Pensando nisso, é importante levar em consideração todos os caminhos antes de se tomar uma decisão definitiva. O especialista em reprodução humana, Dr. João Guilherme Grassi, explica que o congelamento de óvulos é uma opção para se considerar como uma alternativa no futuro.

A fertilidade feminina diminui ao longo dos anos, o que reduz as chances de uma gravidez, por isso "o congelamento de óvulos pode ajudar a preservar essas chances e ser uma boa escolha para caso a mulher mude de ideia".