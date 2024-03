Saiba quais são os testes de dengue e em que fase da doença são aplicados

"É essa a importância, muito mais do que a questão de mudar algo na conduta clínica do paciente. Aos sinais e sintomas, o tratamento é hidratação. Dando positivo ou negativo, o teste não norteia as ações terapêuticas para dengue. Para o paciente, é indicado avisar sua comunidade, 'olha, estou com dengue, olhe o seu quintal'. Isso é muito importante porque há cidades no país que não conseguem ter o mesmo potencial de testagem que São Paulo tem", afirma Palmieri.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE O NS1, O PCR E O IGM IGG?







De acordo com Rosana Richtmann, infectologista e consultora da Dasa, o NS1 e o PCR detectam o vírus, e o IgM IgG os anticorpos.

Publicidade



O NS1 é o mais usado no início da doença, quando o vírus está se replicando de forma ativa no organismo. Ele identifica a concentração de antígenos no corpo durante a fase aguda da dengue -até o 5º dia após a infecção. Quando o teste é do tipo rápido, basta uma picada no dedo; se for o teste laboratorial, é feita a coleta do sangue.



O PCR detecta o material genético do vírus no sangue do paciente. Com ele, é possível identificar a presença do vírus no estágio inicial da doença -em alguns casos, antes mesmo do surgimento dos sintomas- e qual dos quatro sorotipos causou a infecção. A modalidade é feita por meio de coleta de sangue.

Publicidade



O IgM IgG é uma sorologia capaz de detectar níveis elevados desses dois anticorpos no organismo, que começam a ser produzidos algum tempo depois da infecção pelo vírus da dengue. O IgG mostra se a pessoa teve contato com o vírus no passado, e o IgM se ela está doente no momento. As formas de coleta são semelhantes às do NS1.



"Se eu começar com febre hoje e colher a pesquisa de anticorpos, que é a sorologia, vai dar negativo, porque não houve tempo de sensibilizar o meu sistema imune para a produção desses anticorpos. O PCR e o Antígeno NS1 são exames para o início da infecção. A sorologia, IgM IgG, são exames mais tardios na evolução da doença", diz Richtmann.



Publicidade





A infectologista ressalta que há testes rápidos tanto para anticorpos (IgG IgM) quanto para antígeno NS1. A técnica é chamada de imunocromatografia.