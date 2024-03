Monster segue em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde

Prefeitura de Londrina arrecada quase R$ 400 milhões com pagamento do IPTU

Quem é o monstro? Uma mãe solteira, um jovem professor, dois colegas de turma. A vida pacata em uma cidade suburbana no Japão é interrompida após uma briga entre alunos. As versões do ocorrido se misturam e se contradizem, se tornando um terrível escândalo.

Pela segunda semana em exibição nas telonas do Cine Teatro Ouro verde, Monster continua emocionando fãs tanto do cinema japonês quanto do gênero dramático de mistério. O longa segue em cartaz nos dias 11, 12 e 13, com sessões às 16h e 19h30. A classificação indicativa do filme premiado é de 12 anos.





Kore-eda Hirokazu, diretor do longa, conta uma história simples em uma estrutura não linear, angustiante e humana. Com nomes como Sakura Ando, Soya Kurokawa, Eita Nagayama e Hinata Hiiragi, Monster foi vencedor do prêmio de Melhor Roteiro e Queer Palm no Festival de Cannes 2023, além de apresentar uma trilha sonora do vencedor do Oscar Ryuichi Sakamoto.





Na segunda-feira (11) e nas sessões das 16h, todos pagam meia. Nos demais, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB ou Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professores ou facilitadores com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, n°85, Centro), 30 minutos antes de cada sessão. A entrada inteira custa R$20,00 e a meia, R$10,00. Não são aceitos cartões.