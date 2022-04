UBS da Vila Casoni em Londrina retomará atendimentos gerais na próxima segunda

A UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Casoni, localizada na Avenida Dez de Dezembro, retomará os atendimentos gerais a partir da próxima segunda-feira (4). A unidade deixará de atuar como um dos serviços de referência para casos suspeitos de Covid-19 e de síndromes respiratórias, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.



A desativação da UBS Vila Casoni para o atendimento de síndromes respiratórias deve-se ao recuo da pandemia do Coronavírus, que pode ser percebido através do baixo registro de casos positivos da doença.



“Temos observado uma redução na procura de atendimento por síndromes respiratórias e, se tudo ocorrer dentro do planejado, de acordo com o que estamos observando, em maio, vamos voltar a rede de assistência de saúde do município como era antes da pandemia, até mesmo no que diz respeito à vacinação contra Covid-19”, pontuou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, em entrevista coletiva dada na manhã desta quinta-feira (31).





Segundo ele, atualmente, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará não está operando em sua totalidade e, se os dados técnicos continuarem indicando o fim da pandemia, a intenção da Secretaria de Saúde é, em maio, retornar os atendimentos médicos da rede municipal como eram feitos antes da pandemia. Assim, deverão ser descentralizados os postos de vacina contra Covid-19 para todas as UBSs da cidade, desativando o CCI Norte (Centro de Imunização da Zona Norte), como ponto de vacinação contra o Coronavírus, e o devolvendo à Secretaria Municipal do Idoso.





Após a desativação desses pontos, as pessoas que tiveram sintomas de Covid-19 ou outra doença respiratória deverão procurar a UBS mais próxima de sua residência. Além disso, Machado explicou que deverá permanecer a orientação que a pandemia nos ensinou, ou seja, as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios deverão usar máscara até recuperarem a saúde.





“Nesse sentido temos que aprender a conviver com isso, porque a Covid-19 não vai desaparecer de uma vez por todas”, lembrou o secretário.