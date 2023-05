Universidade de Londrina oferece apoio a pessoas que sofrem de insônia

Ao menos 72% dos brasileiros têm problemas para dormir. O alerta é da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), que mostra que a maioria enfrenta diferentes problemas que afetam a qualidade do sono: insônia, excesso de exposição a telas, uso de estimulantes e medicamentos, causas orgânicas e ambientais. A OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta a respeito da redução das horas de sono em nível mundial - no Brasil a média é de 6,4 horas por noite. Os problemas físicos e mentais decorrentes de dormir mal se acumulam e tendem a se agravar.





Diante desses dados, a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) Câmpus Londrina oferece uma série de encontros gratuitos sobre como combater a insônia, que será a partir de sexta-feira (26). A atividade envolve professores e estudantes do curso de Psicologia sob coordenação da neuropsicóloga Maria Clara Godoy. “A proposta é orientar em relação a estratégias para melhorar a qualidade do sono sem medicações. É uma reeducação que favorece hábitos saudáveis, a higiene do sono, e impacta diretamente na qualidade de vida, saúde física e mental da pessoa. Nos encontros daremos a instrução e no seguinte, observamos as mudanças que decorrem de colocá-las em prática”, comenta.

A falta de sono traz consequências imediatas e problemas mais graves a longo prazo, como o Transtorno de Insônia Crônica. Para vencer o problema, o ponto de partida é um checklist na rotina do sono, corrigir hábitos que podem estar causando problemas e, finalmente, investigar outras causas. Algumas das consequências de dormir mal são cansaço; falta de atenção e motivação em tarefas diárias como trabalhar, estudar e dirigir; dificuldades de concentração e de memória; irritação e variação de humor; sono durante o dia; ansiedade, impulsividade e hiperatividade; pode ainda agravar quadros depressivos ou causar crises de enxaqueca, crises de fibromialgia; risco aumentado para doenças da tireóide, de doenças cardiovasculares, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e infarto.