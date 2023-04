Projeto da UEL recruta gêmeos e familiares para atendimento psicológico gratuito

Um projeto ligado ao Departamento de Psicologia e Psicanálise, do CCB (Centro de Ciências Biológicas), está recrutando gêmeos, familiares e gestantes gemelares para atendimento psicológico gratuito.





O objetivo é compreender fatos clínicos relacionados à vivência e ao desenvolvimento afetivo-emocional de gêmeos. Para participar, é necessário entrar em contato com a Clínica Psicológica da UEL, pelo telefone 3371-4237.

Publicidade

Publicidade





Coordenado pela professora Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis, o projeto “Clínica Psicanalítica Ampliada: estudo sobre fatos clínicos detectados no atendimento a gêmeos e familiares” pretende estudar a rotina familiar no sentido de que alguns fatores podem gerar problemas afetivo-emocionais que interferem no processo de individualização do gêmeo e co-gêmeo.





A professora destaca a utilização de vestimentas iguais e nomes muito parecidos como algumas dessas questões.

Publicidade





“A gente pretende que a análise dos relatórios dos atendimentos clínicos nos traga fatos que ocorrem na clínica e que vão ser analisados do ponto de vista da psicanálise. A minha intenção maior é saber quais tipos de problemáticas gêmeos e familiares de gêmeos, em especial pai e mãe, enfrentam ao longo do desenvolvimento deles. Dessa forma, a gente pode, quem sabe, fazer algum trabalho em termos de psicoprofilaxia”, explica a professora.





As consultas serão realizadas na Clínica Psicológica da UEL e são voltadas para atendimentos pontuais de situações de urgência afetiva-emocional.

Publicidade





Reis espera que, com o início dos atendimentos, aos poucos, o projeto consiga desenvolver um serviço de atendimento contínuo aos gêmeos e familiares. Não há limite de idade para participar.





Segundo Reis, os participantes do estudo poderão, também, optar por se inscreverem no Painel USP de Gêmeos.

Publicidade





“Esse painel serve para fazer um levantamento dos gêmeos existentes no Brasil e para que esses gêmeos possam ser convidados para participar de alguma pesquisa que seja realizada por profissionais de todo o Brasil que integram esse Painel”, pontua.





Publicidade

OUTRAS VERTENTES





Para a coleta de dados sobre gêmeos de Londrina e região, o projeto trabalha, também, com o levantamento de gêmeos nascidos na maternidade do HU (Hospital Universitário) e o atendimento psicológico hospitalar de gestantes gemelares internadas no HU e de puérperas cujos filhos estejam ou estiveram na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal do HU.





O atendimento de gestantes e puérperas está, inclusive, sendo tema de uma dissertação. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].