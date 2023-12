Saiba como evitar a formação de criadouro do Aedes aegypti em casa durante as viagens

Quem tiver viagem programada para o final do ano e as férias precisa pensar na dengue. A doença é transmitida pelo Aedes aegypti, que gosta de calor e água parada. A ausência dos cuidados necessários abre precedente para a formação de criadouros do mosquito nas áreas externas da residência.





"O Aedes aegypti é urbano e doméstico. Ele vive em locais com alta concentração humana e dentro ou ao redor de construções. O Aedes se reproduz em água limpa e parada, e em objetos pequenos que acumulam água da chuva como tampas de garrafa e cascas de ovos", explica Luiz Arthur Caldeira, coordenador de Vigilância em Saúde.

Segundo Caldeira, se a viagem ultrapassar sete dias, o morador pode pedir a alguém que inspecione o quintal para identificar e eliminar possíveis focos que possam surgir enquanto a família estiver fora.





Ele também orienta a verificar se a caixa d´água está bem fechada; limpar a bandeja coletora de água do ar condicionado; colocar areia nos pratos de planta; limpar e guardar as vasilhas de alimentação dos pets; tampar os ralos e abaixar as tampas dos vasos sanitários; limpar a bandeja externa da geladeira; recolher e acondicionar o lixo do quintal, deixando-os bem tampados; manter baldes, galões de água, cisternas, tanques e regadores virados para baixo, de preferência em locais cobertos; manter aquários e lagos artificiais tampados ou telados; e guardar pneus e garrafas virados com a boca para baixo ou tampados, em local coberto.

