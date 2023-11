Saúde alerta para cuidados preventivos e incidência do câncer bucal

A Divisão de Saúde Bucal da Sesa destaca os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer bucal, como o tabagismo, a exposição solar, o consumo de álcool e a infecção por HPV (vírus do papiloma humano).

2° maior fator de risco para demência, hipertensão não é controlada por 2/3 dos diagnosticados no país

Desde 2019, o Governo do Estado investiu mais de R$ 72 milhões na saúde bucal, o que garantiu 5,6 milhões de atendimentos. Apenas no último ano, foram R$ 34,9 milhões para a aquisição de 1.399 kits odontológicos que incluem equipamentos essenciais como cadeiras odontológicas, mochos, amalgamadores e fotopolimerizadores, fundamentais para os consultórios nos municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina faz um alerta para que a população mantenha seus dados cadastrais no SUS (Sistema Único de Saúde) atualizados.

Londrina: Saúde alerta para que população mantenha dados de cadastro no SUS atualizados

Hábitos saudáveis como ter boa higiene bucal, não beber, não fumar e ir com frequência ao dentista podem ajudar na prevenção da doença. Tanto a prevenção como o tratamento são ofertados no SUS (Sistema Único de Saúde).

O atendimento em saúde bucal no SUS tem início na Atenção Primária. O primeiro passo para quem precisa de algum serviço odontológico é buscar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da sua residência.





PARANÁ

Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer bucal é o 6º mais frequente em homens e o 16º em mulheres no Paraná. Segundo dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), para o ano de 2023 a estimativa é de 920 novos casos, sendo 720 novos casos em homens e 200 em mulheres. No ano passado, 457 pessoas morreram em decorrência da doença.