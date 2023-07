De Barbie a Friends: cinco experiências imperdíveis em Nova York

Nova York é o local dos arranha-céus, variedade gastronômica, diversidade cultural e musicais. E, na ampla gama de atividades oferecidas, há a possibilidade de mergulhar no universo de filmes e séries de grande sucesso, seja por meio da recriação de cenários, cenas e figurinos ou visitas a locais de filmagem.



Veja a lista sugerida pela New York City Tourism + Conventions com cinco experiências para quem gosta de cinema e de maratonar seriados na TV e no streaming não pode perder. Publicidade Publicidade



Malibu Barbie Cafe







Publicidade Uma das opções é visitar o recém-aberto Malibu Barbie Cafe, inspirado no mundo cor de rosa da boneca mais famosa do mundo e cujo filme estreia no Brasil. Com funcionamento temporário, o colorido local oferece um cardápio em que diversos clássicos norte-americanos ganham um toque à la Barbie

Há uma área com a Barbie Box em tamanho real e uma parte remetendo à praia de Malibu, na Califórnia: para tirar muitas fotos inspiradas na Barbie Malibu Publicidade

Em comemoração ao lançamento do filme, esse café temático temporário abriu as portas na 19 Fulton St. e convida os fãs a relaxar e se divertir enquanto desfrutam de uma experiência gastronômica imersiva. A cafeteria, toda pintada em cores pop – com destaque para o rosa, claro –, transporta o visitante à praia californiana de Malibu, nos anos de 1970, em uma decoração dominada por motivos praianos e uma vibe retrô e que tem a Barbie Malibu como anfitriã.

Publicidade O cardápio, com curadoria da chef Becky Brown, finalista do programa MasterChef dos Estados Unidos, apresenta uma deliciosa variedade de clássicos norte-americanos com um toque exclusivo inspirado na Barbie, como as Pacific Paradise Pancakes, a West Coast Wedge Salad, o California Dreamin’ Club Sandwich e o Anything is Possible Sundae.

Publicidade Ainda estão disponíveis produtos e atividades exclusivas para os fãs interagirem, como a área que inclui a Barbie Box em tamanho real para o visitante fazer a sua melhor foto inspirado na boneca. O local funcionará até 15 de setembro de 2023 e o preço dos ingressos inicia em US$ 22 para crianças e US$ 39 para adultos. Cada tíquete inclui um prato de entrada pré-selecionado e um acompanhamento por pessoa. O tempo de permanência no local é de 90 minutos. Mais informações em https://bucketlisters.com/experience/malibu-barbie-cafe-new-york.

Publicidade

The Queens’ Ball: A Bridgerton Experience









Com atores vestidos em trajes de época e música ao vivo, a atração baseada na série Bridgerton, da Netflix, convida você a se juntar a um baile organizado pela rainha Charlotte Publicidade

O Queens' Ball é inspirado nos extravagantes bailes organizados pela rainha. Com duração de 90 minutos, a experiência imersiva abriu as portas em 23 de abril deste ano, convidando os participantes a se juntarem a uma noite única na era da Regência.

Os fãs podem assistir ao desenrolar de uma história de amor diante de seus olhos por meio de performances teatrais e acrobáticas e se sentirão no século 19, período em que a história de Bridgerton é ambientada, ao aprender novos passos de dança, interagir com atores vestidos em elaborados trajes de época e desfrutar da música ao vivo.

Também há a oportunidade de saborear deliciosos coquetéis especiais inspirados na série, como Whistledown & Dirty e Lady Bridgerton. A própria rainha é a anfitriã desse grande evento e os visitantes, portanto, têm de ficar de olho, pois ela estará à procura de seu diamante. As reservas para o “baile” são feitas no site https://bridgertonexperience.com/new-york. A entrada é permitida somente para maiores de 16 anos e é necessário ter mais de 21 anos para consumir bebidas alcoólicas.



The FRIENDS™ Experience: The One in New York City





Originalmente criada para o 25º aniversário da série, em 2019, a The FRIENDS™ Experience: The One in New York City oferece a oportunidade de entrar no mundo da produção que marcou a década de 1990 e o começo dos anos 2000.

O espaço principal apresenta 18 salas e ativações nostálgicas, incluindo o apartamento de Rachel e Monica, a icônica fonte FRIENDS™ e o sofá laranja.

A atração oferece oportunidades para explorar a história do programa e recriar momentos favoritos dos fãs, como a batida de Rachel e Monica na porta roxa, relaxar na poltrona reclinável de Chandler e Joey, visitar a capela de Las Vegas onde Ross e Rachel se casaram ou ajudar Ross com o infame sofá na subida da escada.

Os “friendsmaníacos” ainda encontram mais de 25 adereços e fantasias originais da série em exposição e poderão tomar a dose de cafeína diária na icônica cafeteria da série, já que a atração recria o Central Perk e serve café de verdade.

A experiência oferece uma loja com produtos temáticos e visitas guiadas para grupos de seis a 10 pessoas. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.FriendsTheExperience.com/New-York.





Harry Potter: The Exhibition









Sala que faz parte da experiência imersiva Harry Potter: The Exhibition, uma das novidades da temporada em Nova York.

É uma exposição itinerante inovadora que celebra os momentos marcantes, personagens, cenários e criaturas vistos na série de filmes Harry Potter e Animais Fantásticos, da escritora britânica J.K. Rowling. Encanta os visitantes por meio de uma narrativa poderosa e tecnologia inovadora e interativa, com adereços e fantasias originais.

Escolha sua casa favorita de Hogwarts, sua varinha e seu Patrono (um tipo de feitiço que protege os bruxos das criaturas do mal) para iniciar uma jornada personalizada, onde o participante poderá sentar-se na cadeira gigante de Hagrid ou testar as habilidades no esporte preferido dos bruxos, o quadribol, quando poderá lançar uma goles, como é chamada a bola usada nesse jogo. Tudo isso enquanto descobre detalhes dos bastidores da produção dos filmes. Para mais informações e compra de ingressos, acesse https://harrypotterexhibition.com/.



On Location Tours