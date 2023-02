Quer viajar? Conheça dicas para pagar mais barato nos passeios

Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são considerados como a alta temporada em função das férias de verão no Brasil. Pela alta demanda, algumas viagens podem sair um pouco mais caras do que em outros períodos do ano. E é por isso que a FlixBus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, te dá seis dicas de como aproveitar as férias e economizar.

Depois de dois anos com o turismo prejudicado por conta da pandemia da Covid-19, uma pesquisa realizada pela Trigg aponta que cerca de 64% dos brasileiros gostariam de viajar na alta temporada de 2023 e que 31% pretendem gastar mais do que no ano passado. Apesar da grande busca por passagens, hotéis e pousadas, aluguéis de carro e até mesmo ingressos para pontos turísticos, é possível se organizar e realizar uma viagem sem gastos exagerados. Publicidade Publicidade

Para isso, confira as seis dicas que a FlixBus traz de como aproveitar todos os momentos de lazer sem precisar se preocupar se a conta vai fechar no final da viagem:



Compre com antecedência

Decidir um roteiro com antecedência e pesquisar sobre o destino é a melhor maneira de economizar em uma viagem na alta temporada. Analisar as opções, organizar o custo e realizar previamente as reservas necessárias são medidas essenciais que te ajudam no planejamento do roteiro e a equilibrar os gastos com a viagem. Desse modo, meses antes da sua viagem, busque saber quais destinos estarão dentro do seu orçamento e procure empresas que ofereçam melhores condições de preços e de parcelamento.



Planeje bem o seu roteiro

Um bom roteiro de viagens garante mais organização, segurança e menos contratempos, fazendo com que a sua viagem saia exatamente como o planejado. Além disso, pensar previamente nos locais que deseja conhecer permite que aproveite o seu destino com mais tranquilidade e tem a chance de economizar tempo e dinheiro. Para isso, é importante se informar das condições taxas em cada um dos passeios e acrescentar os valores nos gastos programados para a viagem. Assim, você não corre risco de perder nenhum passeio ou de ser pego de surpresa com um gasto que não estava previsto em seu orçamento.



Viaje durante a semana

Se você é daqueles que não abre mão de bons preços, conforto e qualidade quando vai para algum destino, a dica é viajar durante a semana. Isso porque as hospedagens e passagens de segunda a sexta-feira são menos procuradas e com isso garantem preços especiais. As viagens durante a semana, também são ótimas opções para quem disponibiliza desse tempo livre, pois proporcionam diversas vantagens se comparadas aos passeios de final de semana, como: mais tempo para conhecer o destino, pontos turísticos menos lotados e passeios com custo mais acessível quando comprados previamente.



Vá de ônibus

Quer conhecer novos destinos com tranquilidade e gastando pouco? Então invista em uma viagem com os nossos ônibus verdinhos. Perfeito para quem gosta de curtir o trajeto, essa modalidade garante inúmeras experiências incríveis e tem um ótimo custo-benefício. Decidiu fazer uma viagem de fim de semana de última hora? Planejando as férias com a família ou amigos? FlixBus tem preços imbatíveis, assentos confortáveis e Wi-Fi gratuito. Viajar de ônibus nunca foi tão fácil e cômodo.



Procure promoções

Essa dica é essencial na hora de comprar as suas passagens, reservar hotéis ou pacotes de viagem. Antes de realizar qualquer reserva, compare os preços em diferentes empresas e sites de pesquisa, principalmente em horários distintos. Quando fazemos a busca com antecedência, temos mais tempo para pesquisar e isso nos permite encontrarmos melhores opções para a viagem.

Avalie os tipos de hospedagem