Confira atividades gratuitas para fazer no verão em Londrina

O verão chega entre nós! Apesar do clima quente quase o ano todo, o dia 21 de dezembro marca oficialmente a passagem da primavera para o verão no Hemisfério Sul.

Por coincidir com as férias escolares dos jovens, é uma estação ideal para curtir alguns dias em família. Por isso, confira algumas atividades para sair da rotina em Londrina e região.



Projeto Verão Londrina:





Organizado pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), o Projeto Verão Londrina oferece diversas atividades de lazer com a família e amigos no Aterro do Lago Igapó.





O evento teve sua primeira edição no dia 19 de dezembro, com uma programação diversificada, incluindo danças, brincadeiras para as crianças, adoção de animais, concurso de pets, cãominhada solidária, além de uma ação para recolhimento de lixo eletrônico.

O objetivo é que tenham mais duas edições, uma no mês de janeiro, prevista para o dia 23, e outra em fevereiro, ainda sem data marcada.







Cachoeira do Tatu:





Localizada na Zona Sul de Londrina, atrás do Jardim Botânico, com acesso no fim da Rua José Roque Salton, a Cachoeira do Tatu é ideal para quem quer se refrescar no verão de quase 40º sem sair da cidade.





A Cachoeira foi revitalizada por um projeto de estudantes de engenharia ambiental da Faculdade Pitágoras entre 2017 e 2018. Os alunos instalaram sinalização e cordas de apoio na trilha e instalaram lixeiras para o descarte correto do lixo, sem poluir o ambiente.







Na Folha de Londrina, confira outras atividades. Dentre as sugestões, estão mais cachoeira, eventos culturais e a famosa Rota do Café.