Após 65 anos no Brasil, Fusca ainda é opção econômica para o dia a dia

O tempo passa, mas o Fusca ainda tem uma legião de fãs e segue sendo considerado um dos carros mais queridos dos brasileiros. Esse ano será ainda mais especial para o veículo, pois, no dia 20 de janeiro, completam 65 anos da fabricação do primeiro Fusca no Brasil.





A partir dessa data, iniciou-se uma nova era na produção de automóveis no país. Apenas no primeiro ano foram 8.406 Fuscas produzidos, se tornando líder de vendas no mercado nacional durante 24 anos.







O Fusca é tão especial para os apaixonados por carros no Brasil, que existe até o Dia Nacional do Fusca, celebrado em 20 de janeiro, com eventos em várias localidades.

Segundo o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), quase dois milhões de Fuscas ainda circulam pelas ruas do país atraindo os olhares de todos. Vale ainda destacar o fato de ser um dos veículos de passeio com maior tempo de produção no país, com 30 anos dividido em dois períodos (1959 a 1986 e depois de 1993 a 1996).

Apesar de muitos terem o carro como uma peça de colecionador, boa parte dos proprietários ainda utilizam o carro para o dia a dia, principalmente para curtos deslocamentos.





O popular Fusquinha segue como uma ótima alternativa por ter uma manutenção econômica e não ser tão complexa, ao ponto dos “mecânicos de final de semana” conseguirem fazer os reparos sem dificuldades.

Veja algumas dicas do Gerente de Assistência Técnica para Adesivos e Selantes da Henkel, Célio Renato Ruiz, para cuidar do Fusca com menos custo e mantê-lo sempre em atividade.