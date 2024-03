Páscoa nas estradas paranaenses: tráfego intenso exige direção segura

Todos os anos, o feriado de Páscoa atrai milhares de viajantes para as estradas. Diante do tráfego inflado nas rodovias, é essencial estar ainda mais atento ao dirigir ou pilotar, devido ao aumento da probabilidade de acidentes. No feriado prolongado de 2023, a Polícia Militar do Paraná registrou 58 acidentes, resultando em 16 óbitos e 81 feridos.





Para evitar tragédias e garantir que o momento de lazer e descanso não se transforme em dor de cabeça, alguns cuidados podem ser tomados.

“A direção defensiva deve ser priorizada e um ponto importante no caso de deslocamentos de média e longa duração são as paradas regulares para descanso. Somente essas pausas podem restabelecer as condições ideais de concentração e reflexos de quem está dirigindo”, ressalta o gerente regional da Honda Blokton em Londrina, Antônio Marcos Grigonis.





Ainda sobre a conduta do motorista, Grigonis comenta que é necessário manter a calma e evitar a realização de manobras arriscadas caso ocorra a perda de algum retorno na rodovia. Além disso, afirma que é necessário se manter alerta a todo o cenário, uma vez que outras pessoas podem adotar essa ideia imprudente.

