Auxilio a taxistas: CMTU cadastra motoristas aptos a receber benefício

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que gerencia o transporte comercial em Londrina, enviou nesta sexta-feira (29), ao Ministério do Trabalho e Previdência, a relação dos profissionais aptos a receber o Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxi (Bem-Taxista) na cidade. O auxílio, que poderá ter parcelas de R$ 1 mil, começará a ser pago em 16 de agosto e as prefeituras de todo o país têm até domingo (31) para efetuar o repasse das informações.

Têm direito ao pagamento os trabalhadores que tenham CPF e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válidos, regularmente cadastrados na CMTU até o dia 31 de maio, que sejam titulares ou motoristas auxiliares da autorização para o serviço.





Em reunião com representantes do STL (Sindicato dos Taxistas de Londrina) e da Câmara de Vereadores, realizada nesta quinta-feira (28) na sede da CMTU, ficou definido que o envio dos dados contemplaria somente os profissionais sem pendências com o Município.





Das 331 autorizações em vigor que, a princípio, estariam elegíveis ao benefício, verificou-se que 101 possuíam irregularidades como a não realização de vistoria obrigatória, por exemplo. Dessa forma, a planilha enviada elencou o total de 230 alvarás.





Aqueles que não tiveram os dados encaminhados nesta primeira leva poderão procurar a CMTU (pelo Whatsapp (43) 99947-8320) para a resolução das divergências e, consequentemente, candidatura ao Bem-Taxista. Isso porque as prefeituras terão de 5 a 15 de agosto e, ainda, entre 20 de agosto e 11 setembro para a inserção de novos cadastros.

O coordenador de Transporte Comercial, José Carlos da Silva, explicou que o envio das informações pela CMTU não garante o recebimento das quantias. A avaliação para concessão dos pagamentos será feita pela Dataprev, estatal de tecnologia responsável pelo cruzamento dos dados recebidos.





“Os taxistas podem acessar o site do Governo Federal para verificar se atendem aos pré-requisitos. Ficará de fora da lista de beneficiários, por exemplo, o motorista que tenha o CPF vinculado, como instituidor, à concessão de pensão por morte de qualquer natureza ou do auxílio-reclusão”, detalhou Silva.





O Bem-Taxista tem validade até dezembro e os cadastrados na primeira etapa receberão as parcelas de julho e agosto no próximo dia 16. Já os incluídos no prazo seguinte devem embolsar os valores no dia 30 de agosto. Os pagamentos referentes ao período de setembro a dezembro, creditados via Caixa Tem, ainda não têm data definida.