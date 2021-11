Londrina engata a segunda e fará decisão com o Cruzeiro

O Londrina venceu mais um jogo decisivo e pela terceira vez na série B ganha duas partidas seguidas. O 1 a 0 sobre o Remo, em Belém, não foi suficiente para tirar o Tubarão da zona do rebaixamento, já que o Brusque, em um jogo espetacular e com muitas viradas, venceu o Náutico por 4 a 3.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os dois times somam 38 pontos e o LEC segue entre os quatro últimos, mas poderá sair da zona vermelha na sexta-feira quando recebe o Cruzeiro, no estádio do Café. Com 40 pontos, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo empacou no Brasileiro e será ultrapassado na tabela em caso de derrota no Café.

Continua depois da publicidade





Assim como em Aracaju, o LEC fez um bom jogo. Controlou e enervou o rival, marcou pressão e aproveitou os erros do Remo. O time paraense errou na defesa duas vezes no primeiro tempo. Na primeira, Roberto finalizou e o goleiro Thiago Coelho salvou.





Na segunda, o zagueiro Romercio entregou a rapadura e o centroavante Zeca na desperdiçou. Acertou uma bela finalização da entrada da área e marcou o segundo gol seguido. Pena que saiu machucado no segundo tempo e preocupa para o jogo de sexta.

Continua depois da publicidade





Na etapa final, o LEC sofreu nos minutos iniciais, mas depois administrou bem a vantagem e correu poucos sustos. Quando foi acionado, César trabalhou bem, como na finalização de dentro da área do centroavante Neto Pessoa já nos acréscimos. O goleiro tem crescido muito nesta reta final. A defesa não toma gols há quatro partidas e o ataque está mais letal.





Com seis pontos nos últimos dois jogos, o Tubarão ganha muita força e confiança para a reta final. Com todo mundo somando pontos, a régua de corte para fugir da queda deve ficar na casa de 45 pontos mesmo.





Com isso, o LEC terá que somar mais seis ou sete pontos nas cinco rodadas finais. A vantagem, além do crescimento na hora decisiva, é que o Alviceleste vai depender só das suas forças para evitar o rebaixamento nos confrontos diretos contra Cruzeiro e Ponte Preta no estádio do Café.