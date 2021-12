Antônio Carlos Gomes é a melhor contratação que o LEC poderia fazer

A chegada de Antônio Carlos Gomes ao Londrina eleva o patamar do clube e abre a possibilidade do Tubarão realmente se profissionalizar em todos os setores e departamentos. O LEC precisa deste salto de qualidade para alçar voos maiores.

Gomes dispensa apresentações e é uma das maiores autoridades em Ciências do Esporte do mundo. "Já conquistei muita coisa com equipes do mundo inteiro e agora é o momento de dar minha colaboração ao Londrina".

Se não fosse por este sentimento de querer trabalhar no clube da sua cidade, da sua terra, jamais o LEC teria condições financeiras de contratar um profissional do gabarito de Antônio Carlos Gomes.





Além da satisfação de prestar serviço ao seu clube, o professor formdo na UEL e doutor pela Universidade Nacional da Rússia, tem muito a ensinar e agregar ao Tubarão. Se ele conseguir implementar o mínimo que seja do seu conhecimento e experiência no campo científico do esporte, o Londrina será melhor em pouco tempo.

Gomes liderou o processo de reestruturação esportiva e científica do Athletico no início dos anos 2000. Duas décadas depois, o rubro-negro subiu muitos patamares na escala do futebol brasileiro.





"Depois dos conceitos colocados em prática, o Athletico jamais voltou ao patamar anterior, de clube pequeno". O londrinense fez isso também no Corinthians. Foi peça chave para que Ronaldo jogasse em alto nível quando chegou ao Parque São Jorge.





O futebol, como qualquer outra modalidade de alto rendimento, necessita de organização, planejamento, dinheiro, trabalhos conjugados e métodos científicos. Sem ciência não vamos a lugar nenhum. Ou vamos. Para o buraco. Seja no esporte ou na vida.





Antônio Carlos Gomes chega para criar um departamento científico no LEC e interligá-lo as áreas de medicina, fisioterapia, fisiologia, preparação física, nutrição e por aí vai. O Londrina jamais teve isso até hoje. E em um futebol cada vez mais competitivo e igual, uma mínima diferença, uma vantagem fora de campo pode ser decisiva para uma classificação, um acesso, um título.





O grande desafio de Gomes, provavelmente não será colocar em prática seus conceitos, já que para isso ele sabe demais. Será mudar a nossa cultura. Da torcida, da imprensa e, principalmente, a cultura centralizadora que impera no Londrina de 2011 para cá.





"O simples fato de abrir o clube para este tipo de trabalho, mostra uma mudança cultural. E isso me atraiu.

Será preciso um pouco de paciência por parte de todos. Nem sempre o resultado acontece de imediato, mas posso garantir que o Londrina será melhor após a implementação das nossas ideias".





No futebol, o principal ainda continua sendo o resultado, a conquista. E isso não se faz sem time bom. Mas um time competitivo depende cada vez mais de uma boa estrutura fora de campo. E o Londrina parece que finalmente abriu os olhos para isso.





Que a gestora do futebol alviceleste mantenha em pé a nova filosofia para 2022 e dê todo o tempo e condições necessárias para que Antônio Carlos Gomes possa iniciar esta transformação que o clube necessita.





Não sabemos ainda todas os reforços que o LEC trará para o próximo ano, mas certamente não teremos nomes famosos e de altos salários.





Diante deste cenário, não tenho dúvidas em dizer que a contratação de Antônio Carlos Gomes é a mais importante do Tubarão nos últimos anos. Gomes é craque no que faz!