Ataque brilha e Londrina vence o Sampaio Corrêa no Café

O Londrina entrou em campo neste domingo (3) para enfrentar o Sampaio Corrêa com o terceiro pior ataque da série B: 19 gols em 27 jogos. Justamente na partida em que mudou os três homens de frente, finalmente o ataque funcionou e garantiu a vitória alviceleste por 3 a 1, de virada, em um chuvoso estádio do Café.

O estreante centroavante Zeca foi o melhor do primeiro tempo. Foram duas assistências para os gols de Marcelo Freitas e Caprini, quando o time maranhense vencia por 1 a 0, gol de Léo Artur, no único ataque da Bolívia Querida.

Além de ser decisivo nos lances dos gols, Zeca teve muita participação e luta em campo. Mostrou muito mais que todos os demais centroavantes que jogaram nesta série B. Pena que saiu no início do segundo tempo com uma lesão na coxa.





Uma das principais contratações para a série B, finalmente Caprini fez um bom jogo e desencantou ao marcar pela primeira vez no Brasileiro e fazer um bonito gol de cabeça. A trinca ofensiva ficou completa com um golaço de Roberto, batendo da entrada da área, no fim do primeiro tempo.

O Londrina foi superior durante toda a partida e mereceu a vitória. Fez um jogo como deve ser para quem quer sair da zona do rebaixamento. Teve muito empenho e dedicação. Marcou muito forte e teve muita intensidade no ataque. É somente desta forma que o time terá chances de evitar a queda.





O LEC administrou bem o segundo tempo e não correu riscos. Serviu ainda para o técnico Márcio Fernandes colocar em campo jogadores como Salatiel, Danilo e Victor Daniel, que serão utilizados nas finais do Campeonato Paranaense. Victor Daniel voltou a jogar após 36 partidas e uma cirurgia de púbis.

Qualquer outro resultado diante do Sampaio seria desastroso para o Tubarão na sua luta para evitar a série C. A vitória mantém o time no páreo - a dois pontos do Brusque - e motiva o time para as duas finais do estadual contra o FC Cascavel.