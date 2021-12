LEC perde mais um chance de ser transparente com o seu torcedor

O anúncio de que o youtuber Juninho Manella é o primeiro reforço do Londrina para 2022 gerou uma repercussão negativa em cadeia por parte do torcedor alviceleste. Não é para menos.

Este torcedor, que tem ouvido promessas desde que a dramática série B acabou, que o planejamento para a próxima temporada será diferente, com nova filosofia e time mais competitivo, de repente se depara com a chegada de um "reforço", que aos 26 anos, nunca atuou como profissional.

O problema não é a contratação de Juninho Manella, mas a forma como ela foi anunciada. O Londrina perdeu mais uma oportunidade de ser claro, transparente com a torcida, que é quem consome o clube.





Manella foi apresentado com ares de craque, com fotos de assinatura de contrato, com a presença de corpo juridíco e diretivo da clube. Foram mais de 60 fotos, algo que jamais aconteceu com qualquer outro reforço alviceleste. Nem mesmo Dagoberto recebeu tamanha atenção.





O Londrina deveria, no mínimo, deixar claro para o seu torcedor que Manella chega como um aposta de um projeto de marketing/comercial e não para jogar. Até porque se o youtuber estiver no elenco do Londrina para uma disputa da série B, por exemplo, aí realmente temos que nos preocupar com a qualidade do time.

Pela maneira que o LEC o apresentou isso não fica claro. E, por isso, a bronca e a desconfiança da torcida que tudo será igual em 2022. Tenho informações que a apresentação não agradou a alta cúpula da SM Sports. O combinado não era esse e o script não foi seguido conforme acordado com o chefe. Isso pode até gerar consequências internas.





Sinceramente não consigo acreditar que pelo nível de profissionais que o clube tem no departamento de futebol e na comissão técnica, alguém acredite mesmo que Manella possa jogar no Londrina. Ninguém acredita. Só faltou coragem e transparência do LEC para transmitir isso ao torcedor.





O Londrina deveria ter feito, no mínimo, o que fez o São Bento há um ano quando firmou uma parceria com o youtuber. O clube de Sorocaba afirmou que o projeto era de marketing e que poderia ser extendido para um projeto futebolístico, caso Manella fosse aprovado em um período de testes.





Dentro de campo, como era esperado, o "jogador" não agradou e não foi aprovado nem no período em que o seu pai, Edson Vieira, era o treinador do clube. Fora de campo, o São Bento também não ficou nada satisfeito com os pouquíssimos resultados práticos que a parceria proporcionou.





Se quer aproveitar o sucesso do youtuber na internet, com seus milhões de seguidores, até vale a tentativa, mas sem essa de "reforço". A história do Londrina não permite este tipo de chacota. Com a chegada de Manella, certamente o LEC vai ganhar alguns novo milhares de seguidores nas suas redes sociais. Mas será que o clube vai saber converter isso em receita, em consumidores?





E termino deixando outra pergunta. Não seria mais interessante uma contratação de um "grande" reforço, que certamente traria resultados fora e dentro de campo?