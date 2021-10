Londrina vence final em Aracaju e segue vivo

Na primeira das sete finais na série B, o Londrina fez o que precisava e conseguiu uma vitória importantíssima por 2 a 0 sobre o Confiança neste sábado (30), no estádio Batistão, em Aracaju.

Os dez dias de preparação fizeram bem ao Tubarão, que fez um grande jogo, sobretudo no primeiro tempo e poderia até ter vencido por um placar mais elástico. O tempo extra de treinos surtiu efeito e finalmente o ataque funcionou.

Caprini, com duas assistências, Zeca e Roberto com um gol cada um fizeram excelente partida. Jhonny Lucas também teve atuação destacada.





O Londrina marcou adiantado na primeira etapa e dificultou demais a vida do Confiança, que não conseguiu jogar. Teve velocidade na transição e foi letal nos contra-ataques. Os gols saíram aos 27 e 36 minutos.

No segundo tempo, quando o Confiança colocou em campo o ótimo Neto Berola e chegou a jogar com quatro atacantes, o Tubarão segurou bem a pressão, com atuações segura dos zagueiros e do goleiro César, que fez uma defesa espetacular em falta cobrada por Hernane Brocador.





Nos minutos finais, o Londrina esteve muito mais perto do terceiro gol do que o Confiança do primeiro. Salatiel e Victor Daniel perderam excelentes oportunidades para ampliar.





O Londrina volta a ganhar após três partidas, volta a marcar depois de três jogos e conquista uma vitória crucial diante de um rival direto na luta contra o rebaixamento. Abre quatro pontos do Confiança e cola com 35 pontos no Brusque, o primeiro fora do Z4.





O Tubarão segue entre os quatro últimos no número de vitórias, mas ganha confiança e motivação para o jogo contra o Remo, em Belém, e para sair do inferno nas seis rodadas finais.