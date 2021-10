Torcida é a última esperança do Londrina na série B

O ponto alto do empate do Londrina com o Goiás foi a participação do torcedor alviceleste. Os poucos mais de 1,5 mil torcedores que foram ao Café empurraram o time do primeiro ao último minuto e mesmos frustrados com o 0 a 0 aplaudiram o time no final.

O apoio da torcida é a última fagulha de esperança do time para se manter na série B. Já que a cada rodada vai ficando evidente a limitação técnica do elenco e a incapacidade de reagir na competição. Caberá ao torcedor levar o time para as vitórias necessárias para evitar uma nova queda para a série C.

Foi o maior público do LEC desde que o estádio do Café foi reaberto após o fim das restrições da pandemia da Covid-19. Mesmo não sendo um número expressivo, a torcida fez a diferença e cantou o tempo todo. Os jogadores reconheceram o apoio e salientaram que a vibração da arquibancada interferiu no desempenho em campo.





O torcedor do Londrina sabe da realidade do seu time e compreende o momento da equipe. Precisa deixar para trás a decepcionante campanha nesta série B e apoiar o clube de forma incondicional nas três últimas partidas em casa contra Cruzeiro, Ponte Preta e Vasco.

Só mesmo o grito que vem da arquibancada pode fazer este time jogar mais do que pode, de se superar e de buscar forças de onde não tem para conseguir os resultados positivos. Sem este combustível, a queda para a terceira divisão é iminente.





A torcida do Londrina sempre foi muita sofrida. Seja nos longos anos sem títulos e convivendo com administrações desastrosas e falta de dinheiro. E mesmo nos últimos anos, quando as conquistas e acessos voltaram, mas aí apareceram o descaso com o público e a imposição de um distanciamento torcida/cidade/clube por parte de quem comanda o futebol alviceleste.





Mas o torcedor alviceleste sempre foi fiel e jamais abandonou o time do coração, mesmo nos piores momentos. E agora não será diferente. Ele sabe que só a sua energia pode evitar uma nova queda. E que o grito e o apoio da arquibancada possam atingir diretamente cada jogador do clube nestas sete rodadas decisivas.